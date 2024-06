Elezioni comunali, scrutinio al via alle 14: sette sindaci già sicuri prima dello spoglio, sfida a cinque a Rapallo

Genova. Lo scrutinio per le elezioni amministrative nei 39 comuni della provincia di Genova inizierà alle 14, il tempo per far ricaricare le batterie a presidenti di seggio e scrutatori dopo la nottata dedicata alle europee.

Intanto sono già sette i Comuni in cui il sindaco è già sostanzialmente eletto essendo l’unico candidato. I nuovi primi cittadini attendono solo l’ufficialità di aver riportato il 50% dei voti validi.

Per la validità della consultazione bastava un’affluenza del 40%, raggiunta in tutti e sette centri.

A Bargagli, dove è stato candidato Francesco Massoli (Insieme per Bargagli) l’affluenza è stata del 56,36%.

A Borzonasca (affluenza del 57,74%) sarà una riconferma del sindaco uscente Giuseppino Maschio (Rinnovamento e progresso nel Comune di Borzonasca)

Simili percentuali di affluenza (56,88%) anche a Campomorone dove sarà riconfermato Giancarlo Campora (Campomorone la nostra comunità)

Più alta la percentuale dei votanti a Fontanigorda (67,69%) per la riconferma di Bruno Franceschi (Lavorare Insieme).

Anche a Lorsica (affluenza 64,77%) ulteriori cinque anni per il sindaco Alessandro Graziadelli (Lorsica verso il futuro).

Affluenza più alta della media anche a Mezzanego per la riconferma di Danilo Repetto (Danilo Repetto sindaco Tradizione e innovazione per Mezzanego).

L’affluenza più alta di questo lotto di comuni è quella di Montebruno con il 77,78% per l’elezione di Caterina Barbieri (Voliamo in alto a Montebruno).

Nel resto della provincia la partita più attesa è quella di Rapallo, unico comune sopra i 15 mila abitanti, dove si sfidano cinque candidati. Elisabetta Ricci (già consigliera) è il nome sostenuto dal sindaco uscente Carlo Bagnasco con Forza Italia e Fratelli d’Italia (oltre alla lista Noi per Ricci sindaco), mentre Francesco Angiolani è il candidato del Pd (e della lista civica Scegliamo Rapallo). Outsider ma non troppo Armando Ezio Capurro, già sindaco nei primi anni Duemila, sostenuto da quattro liste civiche: Per Rapallo il gabbiano, Noi per Capurro, Progetto Rapallo 2024, Circolo via della Libertà. A completare il quadro Andrea Carannante di Unione Popolare (più la lista civica Libera Rapallo) e Marco Casella dell’Udc.

Tre candidati a Recco, dove il sindaco uscente Carlo Gandolfo si confronta con Andrea Brunelli e Dario Capurro.

Sfida a tre anche Castiglione Chiavarese, dove si confrontano Vittorio Petrocco, Giovanni Collorado (sindaco uscente) ed Eleonora Taddei, a Gorreto (Domenico Morabito, Paolo Saredi e Valentina Borin), a Uscio (il sindaco uscente Giuseppe Garbarino sfida Roberto Aloia e Rachele De Maio) e Leivi (i candidati sono Gabriele Pisani, Severino Demattei e Antonio Solari).

Gli altri Comuni al voto erano Avegno, Busalla, Campo Ligure, Carasco, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Fascia, Isola Del Cantone, Lavagna, Lumarzo, Mele, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Ne, Neirone, Rezzoaglio, Rossiglione, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano D’Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sori, Tiglieto e Tribogna.