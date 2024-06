Il servizio Ecovan debutta a Cogoleto: 12 appuntamenti tra giugno e settembre

Genova. Gli Ecovan, i camioncini di Amiu allestiti per la raccolta dei rifiuti ingombranti, pericolosi e dei piccoli RAEE, debuttano a Cogoleto per l’estate.

Da venerdì 21 giugno e sino a settembre gli Ecovan saranno posizionati in 24 punti del comune di Cogoleto, per un totale di 12 appuntamenti tra giugno, luglio, agosto e settembre.

Per vedere postazioni e orari basta consultare il sito e trovare così il punto più vicino dove conferire i proprio ingombranti. Gli appuntamenti saranno due a giugno (21-28 giugno); 4 a luglio (5-12-19-26 luglio); 5 ad agosto (2-9-16-23-30 agosto) e 1 a settembre (6 settembre).

Un servizio aggiuntivo alla possibilità di accedere ai centri di raccolta di Cogoleto in via della Pace (qui gli orari) e a quello di Arenzano (qui gli orari) oppure di usufruire del servizio ritiro ingombranti gratuito su appuntamento e a piano strada (qui le modalità del servizio).

Cogoleto, come detto, è una novità prevista da Amiu per l’estate 2024. Dal 2019 al 2023, secondo dati ufficiali, il numero di piazze Ecovan disponibili per l’utenza sul territorio di Genova è aumentato passando da 47 a 58 spot (+23%).

Le piazze Ecovan a Genova in città sono distribuite nei vari municipi (12 nel Centro Est, 11 nel municipio Levante, 3 nel Centro Ovest, 8 nella Bassa Val Bisagno, 4 nella Media Val Bisagno, 3 in Valpolcevera, 7 nel Medio Ponente, 5 nel Ponente e Medio Levante). In alcuni casi le frequenze dell’Ecovan sono quindicinali in altre settimanali.

Negli ultimi anni Amiu ha assistito a un aumento costante nei volumi del conferimento agli Ecovan, tra il 2022 e il 2023, in base al dato medio mensile relativo ai mesi da gennaio a maggio (285 tonnellate al mese) si registra un incremento del 25% rispetto alla media dell’anno precedente.