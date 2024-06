E’ ligure il cane boxer tigrato più bello del mondo: il trionfo su oltre 50 esemplari

Sanremo. E’ ligure il padrone del nuovo cane boxer tigrato più bello del mondo. La notizia arriva da Sanremo, dove vive Giuliano Santone, ristoratore e fortunato amico a due gambe di Slobi’s Ayax, il nuovo detentore del titolo mondiale di bellezza. Maschio di tre anni e mezzo, il bel peloso si è qualificato primo al “Atibox World Boxer Show 2024″, in scena ad Exloo nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana dell’uno e due giugno.

Il cagnolone si è imposto su più di 50 rivali provenienti da mezzo mondo, tutti come lui giudicati su caratteristiche quali: addestramento, morfologia, correttezza della testa e del tronco, colore degli occhi che deve essere il più scuro possibile, la dentatura corretta, il movimento al trotto, l‘armonia del soggetto nell’insieme.

Slobi’s Ayax, che proviene da un allevamento in Serbia specializzato in questo tipo di cani, ha due proprietari: il ristoratore sanremese ed un allevatore di Piacenza, Matteo Alussio. Il premio vinto consiste in un trofeo: non viene mai elargito denaro in competizioni simili. Il boxer verrà poi sicuramente chiamato da privati o allevamenti come animale da monta.