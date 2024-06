Domenica torna “Spazzapnea” per pulire i fondali, a Genova l’appuntamento è a Sturla

Genova. Domenica 9 giugno 2024 si svolgerà, in sette località italiane, la sesta edizione di “Spazzapnea – Missione spiagge e fondali puliti”.

Anche Genova, Capitale Europea dello Sport, ospiterà l’evento grazie alla preziosa collaborazione con la storica società Uss Dario Gonzatti di Sturla, punto di partenza della goliardica competizione di raccolta di rifiuti e sede del ben più ampio progetto Underwater Dome, nato per celebrare due importanti anniversari – il 60esimo dichiarazione di Presa di possesso dei fondali marini a nome di tutta l’umanità fatta all’ONU dalla CMAS – e il 70esimo della Posa del Cristo degli Abissi.

Spazzapnea, oltre a costituire uno degli eventi di Underwater Dome, è anche evento ufficiale Apnea Academy per le indiscusse finalità ecologiche e ambientali e patrocinato da WWF SUB. Oltre a Genova si svolgerà co temporaneamente ad Ancona, Marina di Pisa, Bari – Torre a mare, Torre del Greco, Ustica, Roma.

Ideata nel capoluogo ligure nel 2018 e giunta alla sua sesta edizione, Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti.

Ospite d’onore sarà il pluriprimatista di apnea Umberto Pelizzari che parteciperà attivamente alla gara di raccolta di rifiuti e sarà presente nella sede di Genova insieme alla campionessa di sci Laura Pirovano. A Roma sarà invece la campionessa e sirena Ilaria Molinari a partecipare anche in veste di madrina dell’evento.

Spazzapnea vedrà competere i partecipanti divisi a squadre per tre ore: gli apneisti ripuliranno i fondali marini e parallelamente, chi non è in possesso di un brevetto di attinente alle immersioni in apnea, ripulirà i litorali del “campo gara”. Una volta terminata la gara, inizierà il conteggio dei rifiuti. Il calcolo del punteggio per proclamare la squadra vincitrice sarà effettuato in base alla pericolosità del rifiuto per il mare e ai tempi di decomposizione nell’ambiente.

Dal 2023 Spazzapnea Odv collabora al progetto di Citizen science SeaCleaner, che ha l’obiettivo di censire i rifiuti antropici presenti in mare. I dati raccolti durante gli eventi organizzati da Spazzapnea ODV vengono quindi condivisi in un database fornendo, a livello nazionale, un importante contributo scientifico che, oltre al censimento, permette la mappatura dei rifiuti. Dal 2024 Spazzapnea Odv collabora inoltre al progetto di Citizen science “Cupid 4Science” con lo scopo di studiare l’impatto delle azioni di pulizia del mare sulle microplastiche.