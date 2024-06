Domenica torna la fiera di Sant’Antonio a Boccadasse, ecco le modifiche a viabilità e line Amt

Genova. Torna la tradizionale fiera di Sant’Antonio a Boccadasse. Dalle 8 alle 23, domenica 16 giugno, la manifestazione animerà, con 85 banchi di merci varie, il tratto di corso Italia tra l’intersezione con via alla Torre dell’Amore e l’intersezione di via Cavallotti con via De Gasperi.

“È importante questo ritorno della fiera, dopo alcuni anni di stop dovuto prima alla pandemia e poi ai cantieri per la realizzazione della pista ciclabile e le opere di riqualificazione a essa connesse – spiega l’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli – L’edizione 2024 è stata pensata per rinnovare un tradizionale appuntamento fieristico della nostra città che troverà spazio su Corso Italia con rinnovati spazi”.

Modifiche alla viabilità

In occasione della fiera, dall’1 alle 23:59 del 16 giugno, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti nel tratto di corso Italia compreso tra l’intersezione con via Giordano Bruno e il civico 2 di via Cavallotti su entrambe le carreggiate. Dalle 7 fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito nel tratto di corso Italia, direzione Levante, compreso tra l’intersezione con via Giordano Bruno e l’intersezione tra via Cavallotti e via De Gaspari. Dalle 7 fino a cessate esigenze è istituito il senso unico alternato tra l’intersezione con via Giordano Bruno e il parcheggio in superficie al civico 17 al fine di consentire l’accesso al parcheggio stesso.

È istituito il doppio senso di circolazione nel Corso Italia lato Monte nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Torre dell’Amore per consentire l’accesso ai residenti. Dalle 7 fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito, nel tratto di corso Italia direzione Ponente, compreso tra l’intersezione via Cavallotti/via De Gaspari e via Torre dell’Amore esclusa. Dalle 7 fino a cessate esigenze, il transito, nel tratto di corso Italia compreso tra l’intersezione via Cavallotti/via De Gaspari e il civico 1R di via Cavallotti direzione Ponente, è consentito solo per l’accesso al parcheggio interrato al civico 1R e al distributore di carburante. È istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Mercantini tra via Tito Speri e corso Italia per consentire l’accesso alle proprietà laterali. È soppressa la pista ciclabile di corso Italia dall’intersezione con via Giordano Bruno fino al termine. Sono soppresse le fermate dei bus Amt e sono deviate le linee bus previo accordo tra il Distretto di Polizia Locale e Amt.