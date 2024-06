Domani l’anniversario della morte di Berlusconi, a Genova una messa in suo suffragio

Genova. Una messa in suffragio di Silvio Berlusconi. A organizzarla è stato il gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo Tursi nella ricorrenza della morte dell’ex presidente del Consiglio, deceduto il 12 giugno dell’anno scorso.

La funzione, rende noto il vicecapogruppo Paolo Aimé, si terrà alle 18.30 presso la chiesa di Santa Zita in corso Buenos Aires.

Un anno fa la notizia era stata appresa a Genova durante un convegno col ministro della Pubblica amministrazione Alberto Zangrillo. “È difficile far emergere i sentimenti che si provano di fronte a una notizia del genere – aveva commentato a caldo – per me Silvio Berlusconi ha rappresentato una figura di riferimento anzitutto dal punto di vista umano”. L’evento era stato interrotto e rinviato.

Berlusconi “è stato l’Alfa e l’Omega della vita politica di questo Paese per chi lo ha apprezzato e per chi ne è stato irriducibile avversario. È stato comunque un metro del cambiamento dell’Italia. La seconda Repubblica italiana nasce con Berlusconi e credo che si chiuderà con lui“, lo ricordava il presidente ligure Giovanni Toti che domani non potrà dedicargli pubblicamente un pensiero trovandosi ancora agli arresti domiciliari.