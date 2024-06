Qualità dell’acqua, raffica di divieti di balneazione tra corso Italia e Nervi

Genova. Dopo i campionamenti delle acque effettuati da Arpal lo scorso 13 giugno, il Comune di Genova ha predisposto un’ordinanza che impone il divieto di balneazione per sei punti della costa cittadina compresi tra corso Italia e Nervi, per un totale di 2,1 chilometri di lunghezza lineare

Eccoli nel dettaglio: Forte S. Giuliano, dal confine Est dei Bagni S. Nazaro all’asse dello spigolo Ovest Via del Forte S. Giuliano, per una lunghezza (386 metri); Quinto, dall’asse di Via Flecchia al lato Ovest del civico 69 di Via A. Gianelli, (394 metri); Sturla Ovest, da lato est del civico 16 di via del Tritone a lato Ovest del civico della stessa via (103 metri).

E poi Nervi: scogliera Miramare, dal lato Ovest del civico 22 della Passeggiata Anita Garibaldi a Vico alla Passeggiata di Nervi (419 metri), sempre in Passeggiata da Vico alla Passeggiata di Nervi all’acceso alla Passeggiata da Piazza Sciolla (473 metri); Zona Sciolla, dall’accesso alla Passeggiata da Piazza Sciolla a PuntaTorre Gropallo (333 metri).

Il divieto permarrà fino a che Arpal non compirà una nuova misurazione che darà esito negativo per quanto riguarda la presenza di inquinanti.