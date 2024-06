Distributore automatico saccheggiato in centro storico: due denunciati

Genova. Lo scorso 16 aprile in piena notte hanno danneggiato e saccheggiato un distributore automatico in via San Luca, in centro storico.

Ora grazie alle indagini dei carabinieri (che stavano svolgendo accertamenti su diversi danneggiamenti agli shop h24 della zona) e che hanno visionato le telecamere della zona, ieri gli autori sono stati identificati e denunciati. Si tratta di un italiano di 20enne e di un 30enne pakistano. I danni sono stati quantificati in circa 3mila euro.

Sempre ieri i militari dell’Arma hanno denunciato per furto aggravato un marocchino 43enne, che aveva appena rubato varie bottiglie di alcolici per un valore di circa 100 euro. La merce è stata restituita al negoziante.