“Dinner in the Sky” sbarca a Genova, dove e quando si potrà mangiare sospesi a 50 metri d’altezza

Genova. La cucina ligure prende il volo con Dinner in the sky. Tutto pronto per la tappa genovese del ristorante tra le nuvole che offre ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o sorseggiare un aperitivo su una piattaforma sollevata da una gru a 50 metri di altezza, al suo debutto assoluto in Liguria.

Dal 24 al 30 giugno l’attrazione sbarcherà al Porto Antico di Genova, in una location d’eccezione: piazzale Mandraccio, con il suo splendido fronte-mare e le altissime palme, un luogo circondato da storia, scorci naturali, tradizioni e monumenti, un palcoscenico perfetto per le grandi manifestazioni.

Sospesi tra l’azzurro del mare e quello del cielo, dominando dall’alto il suggestivo Waterfront genovese mentre lo sguardo si perde all’orizzonte, sarà possibile scegliere tra cinque tipologie di evento in differenti fasce orarie: colazione (ore 10.00); pranzo (ore 13.00); aperitivo (ore 16.00); apericena (ore 17.30 e 18.45) e cena al tramonto (ore 20.00). Il tutto abbinato ad una proposta di fine dining di altissima qualità, capace di abbinare tradizione e innovazione.

Si comincia dalla colazione, con proposte dolci e salate curate dallo chef Francesco Crocco della pasticceria Poldo, che porterà in quota grandi classici come la focaccia genovese e i canestrelli. Per i menù di pranzi, aperitivi, apericene e cene scenderanno invece in campo gli chef di sei ristoranti tra i più rinomati e conosciuti del territorio: The Cook Restaurant con Ivano Ricchebono; ristorante San Giorgio con Samuele Di Murro; Il Marin con Marco Visciola; Broad Side con Andrea Altamura; Trattoria detta del Bruxaboschi; Glam Fish con Jefferson Farias & Hiroshan.

Il binomio tra Dinner in the sky e Genova nasce grazie al Consozio Events e ai suoi associati che hanno deciso di portare in Liguria l’attrazione che ha già fatto parlare di sé in tutto il mondo. Gli organizzatori ringraziano “il Comune di Genova e la società Porto Antico per la disponibilità e la fiducia accordata”. Le prevendite per gli eventi sono già disponibili qui.

Da non perdere l’aperitivo e la cena ‘tristellata’ in programma martedì 25 giugno. Protagonisti assoluti saranno Ivano Ricchebono – The Cook Restaurant; Samuele Di Murro – Ristorante San Giorgio; Marco Visciola – Il Marin.

I prezzi vanno dai 98 ai 220 euro, cifra con cui è possibile prenotare un tavolo e godersi la vista su porto, Lanterna e tetti del centro storico, oltre che il brivido dato dall’essere sospesi a 50 metri d’altezza.

Che cos’è Dinner in the sky

Selezionato da Forbes come il ristorante più insolito del mondo, Dinner in the sky è presente in oltre 70 grandi città del mondo, da Las Vegas a Dubai passando per Londra e Bruxelles, con oltre 10mila eventi all’attivo. Il format ha accompagnato concerti e manifestazioni sportive, come il Campionato mondiale di Formula 1, è stato scelto per le campagne pubblicitarie di brand internazionali e da oltre 180 chef, tra cui Massimo Bottura.