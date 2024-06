Dimissioni Toti, Tajani: “La revoca dei domiciliari sarà una svolta, poi deciderà lui cosa fare”

Genova. “Quando ci sarà la decisione della magistratura sugli arresti domiciliari credo che ci sarà una svolta, sarà poi Toti a decidere“. Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri arrivato a Genova per una tappa al gazebo allestito in via XX Settembre per le elezioni europee, traccia la sua road map per la Liguria sconvolta dal terremoto giudiziario.

Una situazione di stallo che non accenna a sbloccarsi. Il governatore è agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio e l’avvocato Stefano Savi non ha ancora presentato l’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare. Istanza che la giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni probabilmente respingerebbe, com’è avvenuto finora per Aldo Spinelli, poiché l’inchiesta è ancora nel vivo e, secondo la Procura, sussiste il rischio di inquinamento delle prove. Senza questo passaggio il nodo delle dimissioni non si può sciogliere. Eppure, anche nell’entourage del governatore, c’è chi è convinto che dopo le europee arriverà la resa dei conti e il centrodestra stesso spingerà per andare a elezioni anticipate in Liguria nel mese di ottobre.

Tajani non commenta quest’ipotesi: “Dipende da Toti se vuole rimanere o meno alla guida della Regione“. È la stessa linea tenuta pubblicamente da tutti gli alleati, a partire dalla premier Giorgia Meloni: deciderà lui perché conosce lui la verità. “Noi siamo garantisti, è l’accusa che deve dimostrare eventuali reati commessi”, ricorda Tajani, che poi puntualizza e si smarca: “Noi di Forza Italia non siamo mai stati in giunta regionale, anche se l’abbiamo sostenuta lealmente, quindi non siamo toccati da questa vicenda. Toti ha lasciato Forza Italia nel 2019 in maniera abbastanza brusca. È un problema che riguarda l’amministrazione regionale, ma non Forza Italia”. Comunque l’auspicio è “che possa andare avanti, che tutto si risolva in maniera positiva e che si dimostrino infondate le accuse rivolte a Toti.

Lealtà e garantismo, dunque, ma senza dimenticare che i rapporti tra Toti e i fedelissimi di Berlusconi sono tutt’altro che idilliaci da almeno cinque anni. Anche per questo non è da escludere che Forza Italia, in caso di elezioni anticipate, voglia proporre un suo candidato presidente (quale era stato del resto lo stesso Toti nel 2015) e ristabilire gli equilibri nella coalizione. “Si vedrà, se e quando si faranno le elezioni – taglia corto il ministro -. Adesso la situazione è ancora aperta, c’è ancora un presidente. Non faccio nomi o avanzo candidature perché non sarebbe corretto farlo. Non intendiamo neanche indebolire la posizione del presidente in carica, detto che toccherà a lui decidere cosa fare. Noi intanto continuiamo a lavorare”.

La pressione però c’è e non arriva solo dall’opposizione, visto che il momento di incertezza rischia di bloccare concretamente diverse partite, tra cui la nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale. Però “la Regione funziona, c’è il vicepresidente, le cose vanno avanti lo stesso – minimizza Tajani -. Poi c’è il sindaco di Genova che è commissario di tante cose” e che “è un sindaco che fa bene, una persona di alto profilo”, quindi “l’amministrazione va avanti. Aspettiamo la risposta della magistratura e poi la risposta di Toti”.

Al gazebo con eletti, iscritti e simpatizzanti è arrivato proprio il sindaco Bucci, che ha ringraziato Tajani per l’attenzione del governo su Genova e gli ha chiesto in particolare di continuare a impegnarsi sulla crisi del Mar Rosso che preoccupa gli operatori portuali. Quindi un breve briefing coi militanti ai quali ha ricordato la linea da seguire: “Siamo leali agli altri partiti, ma siamo diversi. Noi abbiamo contenuti e idee. Il nostro è l’unico voto utile che si può dare perché è il Partito Popolare che dà le carte per la commissione. Non dobbiamo insultare e non dobbiamo parlare male di nessuno”. Obiettivo 10% anche in Liguria, risultato che sarebbe certamente un segnale forte in vista di elezioni regionali anticipate.