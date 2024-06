Dewave, sciopero dello straordinario e assemblee: fumata nera sul premio di risultato

Genova. Sciopero dello straordinario e assemblee dei lavoratori alla Dewave di Genova e Monfalcone per discutere delle iniziative da mettere in campo contro una decisione ritenuta iniqua e unilaterale dell’azienda. Lo comunica la segreteria Fiom Genova.

DeWave è una azienda con sede a Genova, leader nel settore dell’allestimento su navi da crociera e yacht, nata nel 2014 come spin-off della Demont, che negli ultimi anni, con l’ingresso del fondo Platinum Equity, ha visto crescere notevolmente le proprie dimensioni attraverso la fusione in un unico gruppo di 3 aziende (DeWave, Precetti, Spencer Contract) e l’acquisizione di altre importanti aziende (Tecnavi, Mobil Line, Wingeco).

Oggi impiega direttamente più di 800 lavoratori, di cui oltre 250 a Genova e 50 a Monfalcone. Nelle settimane scorse si è svolto un incontro tra direzione del personale Dewave, le rsu di Genova e Monfalcone alla presenza delle segreterie territoriali.

L’incontro aveva all’ordine del giorno la modalità di erogazione del premio di risultato per gli anni 2024 e successivi, ma si è concluso in modo negativo.

Nella nota sindacale si legge: “Nonostante il budget ingente a disposizione (l’azienda ha più volte dichiarato che oltre al premio di risultato, che beneficia della detassazione, ha erogato ulteriori premi unilaterali ad personam, con fiscalità oltre il 35%, per un valore complessivo uguale a quello contrattuale, l’azienda ha dichiarato che ‘i margini di miglioramento’ li farà sulle spalle dei lavoratori! Azzerando la contrattazione collettiva e istituendo un regime di premialità totalmente unilaterale. Noi crediamo che i risultati raggiunti da DeWave in questi anni, a partire dal salvataggio avvenuto nel 2020 in cui il ruolo dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali è stato determinante, sia merito di tutti i lavoratori, ognuno per il proprio ambito e livello di responsabilità, e che pertanto sia indiscutibile che a ogni lavoratore venga riconosciuto tale merito. In ogni caso le Rsu hanno dato disponibilità a rivedere gli obiettivi che determinano l’accesso alla premialità, obiettivi che però devono essere condivisi, quantificabili, e controllabili”.