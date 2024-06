Dewave, lavoratori in sciopero dello straordinario e assemblee

Genova. Dopo l’incontro del 23 maggio tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali, Rsu di Genova e Monfalcone e rispettive Segreterie Territoriali, incontro in cui la direzione aziendale comunicava la fine della stagione della contrattazione collettiva e l’avvio di una nuova fase di gestione totalmente unilaterale, in questi giorni le “diplomazie” hanno provato a riallacciare e riportare la discussione su un terreno di confronto.

“L’Azienda, “ufficialmente”, lamenta una non adeguata struttura premiale alla propria attività. Inoltre, “ufficialmente”, dichiara che troppi lavoratori beneficiano dei premi contrattuali nonostante non se lo meritano e per questo è costretta ad aggiungere altri danari per i più meritevoli – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina da RSU DeWave Genova e Monfalcone – Noi crediamo che i risultati raggiunti da DeWave in questi anni, a partire dal salvataggio avvenuto recentemente in cui il ruolo dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali è stato determinante, sia merito di tutti i lavoratori, ognuno per il proprio ambito e livello di responsabilità, e che pertanto sia indiscutibile che a ogni lavoratore venga riconosciuto tale merito. Ricordiamo a tutti che stiamo parlando di una Azienda che sta producendo profitti, e non di una Azienda decotta. In ogni caso le RSU hanno dato disponibilità a rivedere gli obiettivi che determinano l’accesso alla premialità, obiettivi che però devono essere condivisi, quantificabili, e controllabili”.

Ma secondo la Rsu “L’azienda non ha dato disponibilità nemmeno su questo. Allora è evidente che, dietro alla “ufficialità” ci siano altri problemi. Proviamo ad ipotizzarne 2, entrambi gravissimi: o il futuro di DeWave, al di là dei proclami ufficiali e delle tante feste stagionali (dove si spendono più soldi che nei premi), non è così roseo, oppure l’azienda ha deciso di non riconoscere il ruolo delle Rsu democraticamente elette dai lavoratori e delle rispettive organizzazioni sindacali. Entrambe le ipotesi meritano una risposta immediata. Pertanto le Rsu Dewave di Genova e Monfalcone dichiarano immediatamente lo sciopero di tutte le prestazioni straordinarie. Vengono indette le assemblle di tutti i siti per discutere delle iniziative da mettere in campo contro questa decisione iniqua e unilaterale dell’azienda”