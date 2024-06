Genova. Uno studio di dentista chiuso ma anche tante altre irregolarità: è il bilancio fino a oggi della campagna Estate sicura dei carabinieri del Nas di Genova.

I militari sono impegnati in una serie di attività ispettive in tutta la provincia di Genova presso ristoranti e locali ma anche strutture socio-sanitarie, stabilimenti balneari e centri di aggregazione, nonché presso bar e ristori in porti, stazioni, aeroporti e aree di servizio autostradali.

Nell’ambito dei controlli effettuati nel campo sanitario, in particolare, è stato anche individuato lo studio di un dentista, un ambulatorio odontoiatrico nella zona di via XX Settembre, in pieno centro città, che operava in assenza di autorizzazione.

La violazione della normativa ha comportato una sanzione da 20mila euro, la sospensione dello studio del dentista da parte del Comune di Genova. E’ scattata nel confronti del dentista chiuso anche la denuncia alla procura dell’amministratore della società.

Si tratta di uno degli 84 i controlli già effettuati dai carabinieri del Nas di Genova – nel solo capoluogo ligure – dall’inizio della stagione.

In tutto sono stati segnalati all’autorità amministrativa 18 titolari di attività commerciali e responsabili di strutture sanitarie e socio assistenziali, con sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 30mila euro.

Nella maggior parte dei casi le sanzioni sono scattate per scarse condizioni igieniche, per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo nella preparazione e somministrazione di cibi e bevande o difetti nella tracciabilità degli alimenti: per quest’ultima violazione sono stati sequestrati prodotti ittici per oltre 130 chili.

Molte anche le segnalazioni all’autorità sanitaria per carenze strutturali come la rilevata presenza di guarnizioni dei frigoriferi rovinate, mancanza di zanzariere o altri sistemi di controllo della presenza di animali infestanti, pareti e soffitti scrostati.