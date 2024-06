Deiezioni dei cani, a Genova multe raddoppiate: “Ma non possiamo essere ovunque”

Genova. Nel 2023 la polizia locale di Genova ha multato 141 persone che non avevano raccolto gli escrementi dei loro cani, il doppio rispetto all’anno precedente. E nel 2024 la tendenza è simile: una sessantina le sanzioni effettuate finora. Sono i dati riferiti dall’assessore Sergio Gambino stamattina a Palazzo Tursi in risposta a un’interpellanza presentata dal consigliere Francesco De Benedictis di Fratelli d’Italia.

Una piaga, quella delle deiezioni canine abbandonate sui marciapiedi, che sembra impossibile da debellare. “Ovviamente è un comportamento difficile da contrastare che spesso avviene di notte o all’alba, quando si ha meno possibilità di essere visti – risponde Gambino -. In queste fasce orarie è complicato garantire un presidio sul territorio. Non possiamo avere una divisa ovunque e non possiamo pensare di istituire turni straordinari per risolvere questo problema se poi riduciamo i controlli per la sicurezza stradale o la movida, che oggettivamente hanno un’importanza maggiore. Però è un’attività che stiamo cercando di fare. L’impegno c’è ed è dimostrato dal raddoppio delle sanzioni”.

L’anno scorso la polizia locale aveva potenziato i controlli con pattuglie in borghese che potessero cogliere in flagrante gli incivili. Il punto è che le deiezioni non sono l’unica violazione prevista dal regolamento. Rispetto al 2022, infatti, le sanzioni ai danni dei padroni (non solo per gli escrementi) sono quasi triplicate, passando da 231 a 661. Quest’anno siamo a quota 213.

“Se gli agenti sono in un parco per controllare le cacche per terra e vedono un cane senza guinzaglio devono fare la multa. Ricordo le polemiche trasversali e l’indignazione contro la polizia locale che aveva cercato di mettere un freno a questi comportamenti”. E in effetti, dopo la raffica di sanzioni nelle aree verdi cittadine (compresi i sentieri del Righi) all’inizio del 2023, alcune associazioni si erano mobilitate per chiedere di “non criminalizzare” gli amanti dei cani e anzi di impegnarsi per creare più aree attrezzate.

Per la mancata raccolta delle deiezioni solide il regolamento comunale prevede una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, stessa punizione per chi non si premura di disperdere la pipì usando una bottiglietta d’acqua. Per chi conduce l’animale senza guinzaglio in area pubblica o aperta al pubblico scatta la multa da 25 a 500 euro e così anche per chi non usa la museruola per i cani di indole mordace e/o nei luoghi in cui sia espressamente previsto, anche su richiesta diretta delle autorità competenti.

