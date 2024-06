Decreto Salva Casa, apre lo sportello di consulenza di Ape Confedilizia

Genova. Apre anche a Genova uno sportello di informazione, consulenza e assistenza in merito al decreto Salva Casa.

Si tratta del provvedimento che consente di intervenire sulle piccole difformità edilizie che caratterizzano molte abitazioni italiane, con conseguenze anche sulle compravendite immobiliari.

A Genova e provincia sono migliaia i proprietari che potranno usufruire di questo strumento reso possibile dal decreto Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

A Genova è stato inaugurato lo sportello dedicato, che funziona nella sede di Ape Confedilizia in via XX Settembre 41, con apertura al mercoledì dalle 10 alle 12. Per usufruire del servizio dedicato ai tanti iscritti alla maggiore associazione dei proprietari si dovrà prendere appuntamento telefonando al numero 010565768 oppure inviando una mail ad apege@apegeconfedilizia.org.

“L’approvazione da parte del consiglio dei ministri del decreto ha scacciato i fantasmi del fantomatico condono, lasciando spazio all’intenzione di risolvere situazioni di piccole irregolarità edilizie risalenti spesso a tanti anni addietro e che sono di ostacolo alla commerciabilità degli immobili o alla concessione di mutui. Misure di semplice buon senso, che saranno utili ai proprietari di casa e al mercato immobiliare. Dobbiamo essere al fianco dei proprietari in questa operazione che si annuncia di ampia portata: dare loro spiegazioni, suggerimenti, ausilio nella gestione della burocrazia − commenta il presidente di Ape Confedilizia Vincenzo Nasini − il Salva Case è un provvedimento mirato a risolvere situazioni di piccole irregolarità edilizie risalenti spesso a tanti anni addietro e che sono di ostacolo alla commerciabilità degli immobili o alla concessione di mutui. Confedilizia sta svolgendo un grande lavoro di assistenza e consulenza in favore dei tanti cittadini interessati alla normativa appena approvata. Oltre che lo sportello, a livello nazionale e locale sarà avviato un programma di seminari in presenza e on line finalizzati ad approfondire ogni aspetto del decreto”.