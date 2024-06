Lignano Sabbiadoro. Ai Campionati Italiani assoluti di Nuoto Pinnato, da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, a Lignano Sabbiadoro, ancora una volta, l’Unione Sportivi Subacquei Dario Gonzatti si è messa in in evidenza con il proprio team, riportando ottimi risultati.

Beatrice Serra è 6° e 5° sui 400m e 800m monopinna, mentre in Velosub è arrivata 3° sui 400 metri, e ha raggiunto il gradino più basso del podio anche sui 1500 metri, ancora in monopinna, con un tempo di 14:23.94. Chiara Cazzulani coli velosub si è classificata 6° nei 100 m, mentre in monopinna è arrivata 12° sui 50 e 400 metri, 9° sui 200, 6° sui 100.

Meno impegnato Marco Campanile: “solo” velosub, 100 e 200 metri, rispettivamente 11° e 5°, con 40.41 e 1.30.76. Ha invece registrato un pieno di competizioni Giuseppe Fusto: in monopinna 11° e 18° sui 50 e 100 metri, in velosub 7° nei 100 e ai piedi del podio col 4° sia nei 200m che nei 400, con tempi di 1:30.01 e 3:14.61, e 17° nei 50 m apnea con 16.97. Giorgia Ambrosetti in monopinna 15° nei 200 e 4oo metri, 13° negli 800, mentre anche lei ha realizzato un 6° nel velosub, categoria 4oo metri, con 3:50.30.

Mattia Musso si è impegnato solo co le pinne migliorando in graduatoria con l’aumentare delle distanze: 48°, 49°, 36°, 11° nei 50, 100, 200 e 400 metri. Solo monopinna per Margherita Forno: 12°, 11° e 9° nei 200, 400 e 800 metri. Più vario Enrico Guidi: 22° in monopinna 50 metri, 38° e 35° nei 50 e 100 metri pinne, 8° nei 50 metri apnea.

Solo pinne invece anche per Christian Rinaldo: 33°, 31° e 14° nei 100, 200 e 400 metri. Ancora esclusivamente in monopinna, per Flavio Larosa 50°, 46° e 16° nei 50, 100 e 400 metri. Ha gareggiato solo con le pinne pure Marco Ferlin, 27°, 51° e 54° nei 50, 100 e 200 metri pinne.

Così le staffette: con un tempo di 6:57.17 è arrivata 2° la 4×200 femminile, composta da Cazzzulani, Forno, Ambrosetti e Serra.

5° la Staffetta 4×50 Monopinna Mista, con un tempo di 1:16.78, composta da Guidi, Serra, Fusto e Cazzulani.

8° la Staffetta 4×50 Pinne maschile, con 1:25.03, co,posta da Guidi, Rinaldo, Musso e Fusto.

Ora per il prosieguo dell’estate e della stagione la storica società genovese si focalizzerà sulle gare in acqua libere e orientamento subacquea.