Dalla Regione 1,7mln di euro per aiutare 2mila famiglie liguri a pagare l’affitto

Liguria. Ammonta a 1,7 milioni di euro il fondo che Regione Liguria, conseguentemente all’approvazione dell’assestamento di bilancio, destinerà al sostegno del pagamento degli affitti. In particolare le risorse, a disposizione nell’esercizio finanziario 2024, verranno erogate ai comuni ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa.

“Un provvedimento atteso da tempo sul quale, come Regione Liguria, abbiamo fatto un lavoro davvero significativo – dichiara l’assessore regionale alle politiche abitative Marco Scajola – Diamo una risposta a chi è maggiormente in difficoltà sopperendo, in parte, alla scelta del Governo di non rifinanziare, fino a oggi, il fondo. Contiamo di fornire supporto ad almeno 2000 famiglie liguri dimostrando loro vicinanza e attenzione, ma anche l’efficienza della ‘macchina’ regionale. Come Regione Liguria e attraverso la Conferenza delle regioni e delle province autonome continueremo a interloquire con il Governo affinché il fondo affitti diventi una legge nazionale e non uno stanziamento una tantum per avere così programmazione e maggiori certezze”.

I comuni liguri che, in base ai canoni sopraindicati, potranno ricevere fondi sono 23. Questo l’elenco completo: Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Loano, Genova, Chiavari, Rapallo, Sestri Levante, Arenzano, La Spezia, Arcola, Luni, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Lerici, Imperia, Camporosso, Diano Marina, Vallecrosia, Bordighera, Taggia, Ventimiglia, Sanremo.