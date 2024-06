Crollo nella Galleria Berté, gli avvocati di Castellucci tirano in ballo Tomasi: “Era lui ai vertici di Autostrade eppure non è imputato”

Genova. Nell’udienza preliminare in corso per il cosiddetto ‘fascicolo bis’ nato dopo il crollo del Ponte Morandi, che vede 47 imputati per i mancati controlli su ponti e gallerie, per i report presunti falsi, ma anche le barriere antirumore considerate pericolose e per il crollo della galleria Berté in A26, gli avvocati di Giovanni Castellucci (ex ad di Aspi uno dei principali imputati oltre che ne processo per il crollo del viadotto, anche per quest’inchiesta) proprio sul crollo della volta della galleria Berté tirano in ballo l’attuale amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.

Lo fanno in una memoria difensiva di oltre cento pagine depositata al giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini. Gli avvocati di Castellucci – che nel filone bis è difeso da Carlo Longari e Lorenzo Contrada, prima contestano le accuse dei pm Stefano Puppo e Walter Cotugno secondo i quali Castellucci è imputato per il suo ruolo apicale in Aspi senza considerare la “circostanza per cui, com’è comune in ogni azienda di tali dimensioni, inevitabilmente vi era una suddivisione di responsabilità interne alla società rispetto alla quale, ovviamente, era ricompresa anche una specifica delega di funzioni per ciò che attiene l’ambito della sicurezza delle opere d’arte autostradali”.

In sostanza, dicono gli avvocati è “a dir poco incomprensibile richiedere, nei confronti dell’amministratore delegato, una conoscenza omnibus in relazione anche alle responsabilità e agli incarichi che sono ricoperti da altri soggetti altrettanto qualificati, poiché, se così fosse, non avrebbe senso la strutturazione di un organigramma societario con la suddivisione delle relative mansioni”.

Poi però si spingono oltre e tirano in ballo Roberto Tomasi ricordando che Castellucci è stato amministratore delegato di Aspi fino al gennaio 2019 e da quel momento gli era subentrato Tomasi. E proprio il periodo da febbraio al crollo della volta della galleria sulla A26, avvenuto il 30 dicembre 2019 è proprio il periodo in cui, dopo il crollo del ponte Morandi “l’attenzione in riferimento ai controlli asseritamente inadeguati è stata indubbiamente maggiore rispetto agli anni pregressi”.

Eppure a Tomasi – notano i legali – non è stata mossa “alcuna contestazione in sede penale”. E se il puro dato ‘storico’ non fosse sufficiente, gli avvocati Longaro e Contrada aggiungono ulteriori elementi ricordando che Castellucci “in vista della sua fuoriuscita, stava gradualmente procedendo a trasferire, mediante apposite deleghe, tutti quelli che erano i poteri e le responsabilità”. e che Tomasi non solo era “codirettore generale fin dal giugno 2015, ma dall’ottobre 2018 era stato anche nominato direttore generale unico”.

Tomasi, in realtà, nell’ambito dell’inchiesta, era stato brevemente indagato nel filone relativo alle barriere fonoassorbenti per aver fatto parte del ‘comitato nuove opere’, (l’organo tecnico che valutava gli investimenti di Aspi) ma aveva chiarito la sua posizione e nella primavera del 2022 il suo nome e stato stralciato e poi archiviato.