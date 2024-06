Genova. Il 21, 22 e 23 giugno, all’Anpi di Crevari, torna l’atteso appuntamento di Crevari Invade, tre giorni di musica dal vivo, “Focaccette di Crevari” e solidarietà.

Crevari Invade, la storia

La festa nasce nel 1992 dall’idea di un gruppo di amici che, un’estate come le altre, decidono di organizzare una festa diverse dalle altre. Quell’idea iniziale, nel corso degli anni, è cresciuta di anno in anno, fino a diventare un appuntamento imprescindibile e un punto di riferimento dell’estate del ponente genovese.

Crevari Invade, grazie ai volontari

Nessuno sponsor, per mantenere da sempre una completa autonomia. Crevari Invade si basa esclusivamente sul lavoro, il tempo e la passione che la comunità di Crevari dedica ad organizzare l’evento. Il fine ultimo, oltre al divertimento e la musica è la solidarietà. Ogni anno infatti l’intero incasso è investito in donazioni per il sociale e il territorio.

Focaccette, musica e… solidarietà

Solo negli ultimi mesi, grazie ai proventi dell’edizione del 2023, sono stati acquistati 2 monitor Philips per il pronto soccorso e la rianimazione dell’Ospedale di Voltri per un investimento complessivo di 7000 euro, una cucina completa per la casa-rifugio gestita dall’Associazione contro la violenza sulle donne Centro antiviolenza Mascherona costata 5000 euro, 5000 euro di generi di prima necessità per i volontari di “Cibo per Tutti”, un’associazione che aiuta le persone in difficoltà sul territorio di Ponente e ancora materiale scolastico e PC per la Scuola della Pace del CEP per altri 2500 euro.

Solo negli ultimi mesi quindi 20mila euro reinvestiti nel sociale e sul territorio, che fanno comprendere cosa hanno significato per la comunità gli oltre 30 anni di Crevari Invade, e dove continueranno ad essere investiti, con orgoglio, il frutto del lavoro volontario di questa comunità.

Crevari Invade 2024

Sul palco, a fare saltare il pubblico per tutte le sere si alterneranno gli Sconvoltri e gli Hell Train la sera del venerdì, Antonio Clemente, Varego e Sciaké al sabato e La Polkeria, Godzilla e Bantukemistry la domenica. Quest’anno inoltre, nei prati dietro il palco, ci sarà anche un Dj Set con artisti genovesi ad alternarsi alla consolle. Musica techno, elettronica e drumm and bass con Harmonium Dj, Nik_o_lo, Greengo e Snitor e Fil From Sconvoltri. Tutti gli artisti, nello spirito della festa, si essibiscono a titolo gratuito per contribuire alla solidarietà su cui si basa l’intero evento, ed è giusto sottolinearlo.

Crevari Invade, il menù

Gli stand gastronomici apriranno alle 19. A farla da padrone, come sempre, le Focaccette di Crevari. La cucina invece propone hamburgher, hot dog, salsiccia e acciughe fritte, new entry di quest’anno. Novità di quest’anno ci saranno 3 punti bar, dove saranno servite: birra, sangria e cocktail.

Come arrivare a Crevari Invade e altre info

Sarà attivo il servizio navetta dalle 19 alle 24, con partenza sul capolinea della linea 1 e arrivo in via Gainotti. Da qui con una passeggiata di pochi minuti a picco sul mare, si raggiungerà la festa. E’ importante sottolineare come il servizio navetta dipenda dal comportamento di ognuno, per questo gli organizzatori invitano caldamente a “parcheggiare responsabilmente”, lasciando lo spazio di manovra necessario ai mezzi in servizio.

Ancora per quest’anno, per problemi di copertura della rete, non sarà disponibile il POS per i pagamenti.

A disposizione uno stand del tiroassegno, con bersaglio e freccette professionali.