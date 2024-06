Cremazioni, il piano regionale non c’è ancora. Pastorino: “Approssimazione che diventa regola”

Genova. “Oggi in Consiglio Regionale abbiamo presentato l’ennesima interpellanza, insieme ai colleghi Sergio Rossetti (Azione) e Paolo Ugolini (M5s), rispetto alla definizione del Piano Regionale di coordinamento per le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. L’Assessore Gratarola è riuscito a sconfessare sé stesso. Lo scorso marzo, a una mia precedente interrogazione, l’Assessore aveva risposto che entro 15 giorni sarebbe si sarebbe arrivati alla definizione del Piano che sapevamo essere in bozza da diversi mesi. Oggi si dimentica della risposta (che fortunatamente è registrata) e dice che il Piano a gennaio è stato sottoposto ad alcune revisioni che porteranno alla definizione a fine giugno. A giustificazione di ciò Gratarola spiega che il gruppo di lavoro che si occupa del Piano ha subito diversi cambi e che, nel frattempo, c’è stata un’interlocuzione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che avrebbe determinato ulteriori revisioni”.

A dirlo in una nota Gianni Pastorino, primo firmatario dell’interpellanza e Capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa.

“L’Assessore a marzo doveva essere già a conoscenza di quanto avvenuto a gennaio, quindi allora la risposta è stata burocratica e inutile. In tutto questo la Regione perde credibilità visto che dopo 4 anni dall’emanazione, non ha ancora un Piano effettivo. Tutto questo avviene mentre il Comune decide di costruire un secondo forno crematorio vicino all’esistente di Staglieno. Un progetto contestato dalla cittadinanza, senza alcuna giustificazione rispetto alla quantità di salme e che apparirebbe in contraddizione con la bozza del Piano apparsa a fine 2023. Insomma, l’approssimazione che diventa regola e il caos totale. Ma su questo tema, unitamente agli altri colleghi, vigileremo e già dai primi giorni di luglio chiederemo aggiornamenti all’Assessore”.