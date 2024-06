Corteo del 30 giugno di Genova Antifascista, bruciate bandiere di Israele e Usa

Genova. Fumogeni, tamburi e slogan della battaglia pro Palestina durante il corteo del 30 giugno di Genova Antifascista. La manifestazione è andata in scena tra il tardo pomeriggio e la serata di questa domenica nelle vie del centro.

Il corteo, piuttosto partecipato, ha seguito di due giorni quello di Anpi e Cgil. Partito da Caricamento, si è snodato tra via Gramsci, via Delle Fontane, le gallerie fino a Corvetto, via XII Ottobre, via XX Settembre e piazza De Ferrari.

“Partecipiamo tutte e tutti ad un corteo antifascista, anticapitalista, antirazzista, contro lo sfruttamento degli operai a salvaguardia delle vite umane, contro lo strapotere dei padroni che considerano i propri dipendenti merce di scambio, contro tutta la politica corrotta. Partecipiamo tutte e tutti, per dire no alla continua esportazione di armi verso territori in guerra, ed affermare la nostra vicinanza alla resistenza palestinese”, le motivazioni dell’iniziativa.

E infatti durante la manifestazione, all’altezza di Portello, sono state bruciate alcune riproduzioni di bandiere. Tra queste quella di Israele e quella degli Stati Uniti.

Tra i messaggi più volte lanciati anche quelli contro il traffico nelle armi nel porto di Genova, tema per cui si è era svolta da pochi giorni una grande manifestazione, e poi per dire no alle collaborazioni tra Israele e l’Università di Genova.

Tra i promotori del corteo oltre al collettivo Genova Antifascista, anche i gruppi studenteschi Osa e Cambiare Rotta. In corteo anche Rifondazione Comunista Liguria che spiega in una nota: “Oggi come in quel 30 giugno la partecipazione democratica e l’antifascismo attivo costituiscono il miglior antidoto per opporsi al disegno autoritario di riscrivere la Costituzione, un tentativo che oggi passa anche attraverso i provvedimenti governativi che introducono l’autonomia differenziata, il premierato e la riforma della giustizia”.