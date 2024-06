30 giugno 1960, venerdì a Genova il corteo di Cgil e Anpi in partenza da piazza della Vittoria

Genova. Venerdì 28 giugno alle ore 17 in piazza della Vittoria a Genova, Camera del Lavoro di Genova e Anpi organizzano la manifestazione con corteo in occasione delle celebrazioni per lo sciopero generale del 30 giugno 1960. Il corteo partirà da piazza della Vittoria e arriverà sino in largo Pertini.

Il 30 giugno 1960 a Genova la Cgil proclamava lo sciopero generale contro la decisione di convocare il congresso del Movimento Sociale Italiano presso l’allora Teatro Margherita di via XX Settembre. Erano passati solo pochi anni dalla fine della guerra e della Resistenza e il ricordo delle violenze e delle persecuzioni nazifasciste era ancora vivo. Convocare il congresso del Msi in città, per giunta presieduto dal prefetto Basile, protagonista della deportazione di 1.500 operai dalle fabbriche del ponente genovese avvenuta il 16 giugno 1944 condotta dai nazisti con la complicità dei fascisti, era vissuto come una vera e propria provocazione.

Non solo Genova insorse e dopo le manifestazioni di Genova, scioperi e scontri dilagarono a Roma, Reggio Emilia, Licata e Palermo con un bilancio di 12 morti, ma il governo democristiano di Fernando Tambroni, sostenuto dal Msi fu costretto a dimettersi.

A Genova la protesta iniziò il 2 giugno con il raduno di Pannesi in Val Fontanabuona e il famoso discorso di Umberto Elia Terracini, parlamentare antifascista e presidente dell’assemblea costituente. Seguirono manifestazioni e proteste, il discorso di Fulvio Cerofolini, segretario provinciale della Camera del lavoro in piazza Banchi il 25 giugno, e infine quello di Sandro Pertini il 28 giugno 1960 in Piazza della Vittoria che accese gli animi sino allo sciopero generale del 30 giugno.

Per ricordare quei fatti e rendergli omaggio, e in difesa dei principi contenuti nella Costituzione, a partire dalla pace e dalla centralità del lavoro, Cgil e Anpi hanno organizzano per venerdì 28 giugno un corteo con manifestazione e partenza alle ore 17 da Piazza Della Vittoria. Il corteo si fermerà sotto il Ponte Monumentale per rendere omaggio ai 1.863 caduti partigiani e ai 2.250 deportati morti nei campi di concentramento. Dopo la deposizione delle due corone, il corteo si sposterà in largo Pertini dove si alterneranno gli interventi di Igor Magni segretario generale Camera del Lavoro di Genova, Aurelia Buzzo segretaria Cgil Genova, Massimo Bisca presidente di Anpi Genova, Francesco Devoti Coordinatore regionale Rete degli Studenti e Sergio Cofferati già segretario generale Cgil.

Sempre nell’ambito delle iniziative per il 30 giugno, martedì 2 luglio alle ore 17 presso il salone Governato della Camera del Lavoro di Genova in via San Giovanni d’Acri 6, a cura di Cgil e Anpi, è stata organizzata la presentazione del libro di Bruno Viani “Mino & Rina. Un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova”. Alla presentazione, insieme all’autore, saranno presenti Igor Magni e Massimo Bisca.