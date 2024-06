Corruzione, per Toti via libera della giudice per andare a votare alle Europee. E i pm potrebbero sentire l’ex procuratore Francesco Cozzi

Genova. La gip Paola Faggioni ha autorizzato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – tutt’ora sospeso in quanto agli arresti domiciliari dal 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta per la corruzione in Liguria – a recarsi al seggio per votare alle elezioni Europee di sabato e domenica.

La richiesta era stata presentata dall’avvocato Stefano Savi. Toti si potrà recare quindi nel suo seggio di Ameglia accompagnato dalla guardia di finanza. Un via libera dai domiciliari per consentirgli di esercitare il diritto di voto.

Intanto la Procura di Genova fa sapere di non aver ricevuto al momento alcuna comunicazione da parte dell’ex procuratore Francesco Cozzi circa la consulenza da 15mila euro fatturata ad Aldo Spinelli per un parere legale rilasciato circa un anno dopo essere andato in pensione da magistrato e prima che venisse aperto nell’ambito dell’inchiesta il filone della corruzione che vede tra i principali indagati proprio Spinelli ( in questo articolo la ricostruzione della vicenda con le intercettazioni e le precisazioni dello stesso Cozzi).

Ieri Cozzi, risentito da alcuni quotidiani dopo che è emerso che il parere da lui formulato in veste di avvocato (Cozzi si era iscritto all’ordine degli avvocati di Piacenza nel luglio del 2022 proprio a ridosso della consulenza per la famiglia Spinelli) era un parere “verbale” e non “scritto”, ha detto di aver inviato ai magistrati che stanno conducendo l’inchiesta una rendicontazione dell’attività svolta e ha allegato la fattura.

Ma la Procura al momento appunto dice di non aver ricevuto nulla e anche la guardia di Finanza, che ha cercato tra le carte sequestrate ad Aldo Spinelli e al figlio Roberto al momento non ha trovato traccia di documenti né della fattura emessa nei confronti dell’ex capo dei pm genovesi.

Nei prossimi giorni, i pm si confronteranno per decidere se convocare il loro ex collega e chiedere chiarimenti circa la consulenza effettuata e anche all’incontro dell’ex magistrato con Spinelli a bordo dell’imbarcazione Leila 2 nell’autunno 2022. Incontro che lo stesso Cozzi aveva confermato ma precisando che né in tale occasione né in altra, come del resto mai avvenuto in vita mia, mi è stato richiesto di riporre al di fuori dei locali in cui ero stato invitato . né il telefonino né alcunché anche perché l’unico segreto da mantenere era quello connesso alla attività professionale che ho obbligo di osservare”.

Intanto se dall’interrogatorio come persona informata sui fatti della dirigente dell’Adsp Cristina Tringali sono emerse ulteriori conferme alla pressioni affinché andasse in porto la pratica di Calata Concenter, ieri pomeriggio ben poco avrebbe detto l’ex avvocata dello Stato Anna Maria Bonomo, ex avvocato dello Stato, che era stata nominata all’epoca Esperto in Area giuridico-legale della Struttura Commissariale. Dalla Procura si apprende che l’interrogatorio è stato una sequela di “non ricordo” circa i dubbi della Bonomo aveva sulla pratica.

Eppure di conversazioni intercettate – che risalgono a meno di due anni fa – in particolare tra lei e l’allora segretario generale del porto Paolo Piacenza (oggi commissario del Porto e indagati nell’inchiesta per abuso d’ufficio e omessa denuncia) in cui non mancava di sollevare più di una perplessità su quella pratica che venne poi inserita nel piano straordinario del piano regolatore portuale. Bonomo, contattata da Piacenza in una telefonata dell’11 maggio 2022 aveva mostrato perplessità: “Io direi di stare molto attenti, nel senso che già in uno degli ultimi ricorsi che hanno fatto,quelli contro Carmagnani, eccetera, contestano l’inserimento successivo anche di opere, proprio perché comunque è già passato il termine di trentasei mesi fissato dalla legge”. Piacenza aveva insistito cercando di capire soprattutto come ‘confezionare’ l’inserimento del tombamento dal punto di vista giuridico. Bonomo gli aveva spiegato che la ratio del cosiddetto ‘Decreto Genova’ si basava su “lavori urgenti” che potessero dare sviluppo e superare le criticità dovute al crollo del Ponte Morandi, per cui inserire altri interventi dopo 36 mesi le sembrava “un po’ contrario alla legge”: “E il fatto che fissi in 36 mesi significa che tu li dovevi fare (inc) 36 mesi. Ora i 36 mesi sono passati e inserire opere nuove sembra un po’ contrario alla legge”.

Da lunedì sulla vicenda e sulle altre pratiche relative al porto verranno sentiti altri funzionari e testimoni. Nelle intenzioni della Procura la fase istruttoria delle audizioni testimoniali andrà avanti fino a fine giugno