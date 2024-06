Corruzione, il presidente Toti dice “no” alle dimissioni dopo il confronto con la maggioranza autorizzato dalla Procura

Genova. Si è svolto questa mattina ad Ameglia l’incontro, autorizzato dalla Procura di Genova, tra il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, alla presenza dell’avvocato Stefano Savi. “Dal lungo confronto – spiega Giampedrone – è emersa con forza l’intenzione di andare avanti in modo compatto insieme alla maggioranza di centro destra, alla luce degli importanti risultati ottenuti in questi nove anni di mandato”.

Da qui la decisione di “respingere senza indugi e con assoluta fermezza la mozione di sfiducia di martedì prossimo in Consiglio Regionale. Dall’incontro e’ emerso anche il totale convincimento che la giunta e l’amministrazione regionale debbano continuare a lavorare per la realizzazione dei progetti di mandato, che gli sono stati affidati dagli elettori a stragrande maggioranza, con lo stesso spirito di sempre, ma soprattutto con la leale collaborazione fra i fondamentali e non sostituibili input politici per la gestione degli affari quotidiani e l’apparato tecnico istituzionale dell’ente, essendo la giunta pienamente operativa con il vice presidente facente funzioni Alessandro Piana e tutti gli assessori” dice ancora l’assessore alla Protezione civile.

L’avvocato Stefano Savi ha invece convenuto che “a fronte delle emergenze processuali e delle indagini in corso, ad oggi non è stata ancora depositata l’istanza di revoca della misura, in attesa che il quadro istruttorio si definisca. Una scelta assunta nella convinzione che il lavoro della Procura terrà nel giusto conto anche le esigenze istituzionali della Regione Liguria”.

Finisce così, almeno per qualche giorno, il balletto sulle dimissioni del presidente ‘sospeso’ della Regione Liguria, dopo l’arresto avvenuto venti giorni nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione. Ma non è detto che si tratti comunque di un altro modo per prendere tempo, visto che da un lato può apparire doveroso che la maggioranza sostenga il “suo” presidente di fronte dalla mozione di sfiducia di martedì, dall’altro che prima mi maturare una decisione sul futuro – visto che appunto Toti resterà al momento ai domiciliari – potrebbe essere conveniente attendere il giro di boa delle elezioni europee del prossimo fine settimana. E solo dopo, anche in base al peso che assumeranno i vari partiti e alle analisi sulle ripercussioni che l’inchiesta potrebbe avere sulle scelte degli elettori liguri, si potranno prendere decisioni ulteriori