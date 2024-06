Corruzione, l’avvocato di Toti tenta la carta della “retrodatazione” per rendere inutilizzabili molte intercettazioni ma la giudice dice no

Genova. Ha tentato di calare un ‘asso’ l’avvocato Stefano Savi che difende il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, arrestato il 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione e che da allora si trova agli arresti domiciliari. Il difensore nei giorni scorsi ha depositato alla gip Paola Faggioni un’istanza in cui chiedeva la “retrodatazione” dell’iscrizione di Toti nel registro degli indagati. Toti è effettivamente stato formalmente iscritto molto tardi nell’inchiesta per quanto riguarda il filone del voto di scambio, e precisamente il 16 dicembre 2023, subito prima della richiesta al gip di custodia cautelare e circa cinque mesi prima dell’arresto. E’ stato l’ultimo a finire nel registro degli indagati e il suo legale notando il dettaglio ha tentato – come è d’altronde dovere di un buon avvocato – di sparigliare le carte.

Sì perché chiedere la retrodatazione dell’iscrizione nel registro degli indagati di tre anni (questa la richiesta formulata in prima istanza, mentre in seconda quella di anticipare l’iscrizione di due anni) poteva avere conseguenze molto importanti sull’inchiesta in corso, vale a dire la consequente inutilizzabilità di atti di indagine come pedinamenti e intercettazioni compiuti dalla guardia di finanza oltre il limite consentito dalle indagini, vale a dire due anni essendo contestato (non a Toti ma a Matteo Cozzani e ai fratelli Testa) l’aggravante di aver agevolato la criminalità organizzata prevista dall’articolo 416bis del codice penale)

E così se l’istanza fosse stata accolta e l’iscrizione retrodatata a settembre 2020, molte delle intercettazioni e degli atti d’indagine sul filone della corruzione elettorale avrebbero potuto essere considerate inutilizzabili perché effettuate al di fuori dei tempi previsti dalla legge, per lo meno nei confronti del governatore che l’indagato Arturo Testa nell’interrogatorio di garanzia, pur negando il voto di scambio, aveva definito “il mandante” (in senso elettorale) di Matteo Cozzani. (In questo articolo la difesa di Toti nell’interrogatorio circa il rapporto con i Riesini)

Ma la giudice ha respinto l’istanza. L’atto tecnico è stato depositato da Savi in base alla nuova normativa prevista dalla riforma Cartabia, ma la giudice nel rigettare l’istanza, ha ricordato che il procedimento è stato iscritto prima dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento giudiziario e quindi non sarebbe applicabile. Faggioni poi sottolineato che il nuovo comma 1 bis dell’art. 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero deve provvedere all’iscrizione del nome della persona a cui è attribuito il reato soltanto allorquando risultino “indizi‘ a suo carico e non meri sospetti”.

Infine, ha chiarito la gip “non si può fare a meno di precisare che l’iscrizione del nominativo di una persona nel registro degli indagati, stante la delicatezza dell’atto e delle conseguenze che implica, va fatta sulla base di un attento scrutinio degli atti, che può necessitare anche valutazioni molto complesse che implicano una approfondita e articolata attività di studio e controllo della documentazione acquisita, da valutare in modo unitario”.