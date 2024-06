Corruzione, la gip dice di nuovo “no” alla scarcerazione di Aldo Spinelli: “I recenti contatti con Toti rendono attuale il rischio di reiterare il reato”

Genova. Niente fare per ‘Sciò Aldo’ che per ora resta ai domiciliari nella sua abitazione a Villa Carrara, a Quarto. La giudice Paola Faggioni ha nuovamente detto no alla scarcerazione. L’avvocato Sandro Vaccaro aveva presentato giovedì una nuova istanza in cui chiedeva l’attenuazione della misura cautelare sostituendo i domiciliari con la misura interdittiva dalla guida dell’azienda.

La procura di Genova questa mattina aveva dato parere negativo all’istanza. La gip, la stessa che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari dove l’imprenditore 84enne si trova dal 7 maggio aveva già respinto la richiesta di revoca degli arresti meno di un mese fa.

Ma il legale di Spinelli aveva spiegato nell’istanza che “rispetto al precedente rigetto tutti i co-indagati sono stati interrogati”. Non solo “come si apprende dai mezzi di informazione “sono state escusse tutte le persone informate sui fatti relativi alle ipotesi corruttive su cui si fonda la misura cautelare”. Per i legali quindi, non ci sarebbe più il rischio di inquinamento probatorio e nemmeno quello di reitazione del reato se i domiciliari – come chiesto dalla difesa – fossero sostituiti con la “misura interdittiva” dalla guida dell’azienda.

Ma per la giudice invece il rischio di inquinamento probatorio ancora esiste perché se sono stati ascoltati molti testimoni (nell’istanza l’avvocato citava tra gli altri il board del Porto, il comandante Gianluigi Aponte, l’avvocato Alfonso Lavarello, Ivana Semeraro della Icon) restano da sentire ancora diversi funzionari della Regione Liguria, auditi in queste settimana dalla guardia di finanza.

E rispetto a rischio di reiterazione del reato la gip ha riportato – come aveva fatto per Giovanni Toti – le recenti informative depositate dalla guardia di Finanza (l’ultima è del 12 giugno) che dimostrerebbero a suo avviso che il rischio di reiterazione del reato è “concreto e attuale”.

In particolare nell’ambito della cena elettorale organizzata da Toti il 14 aprile di quest’anno come sempre a Villa Lo Zerbino, in vista delle elezioni regionali del 2025, Spinelli aveva come al solito garantito la sua partecipazione alle cena (10 persone pari a 4500 euro) ma oltre alla cena ci sarebbe stato probabilmente nelle settimane successive anche un ulteriore finanziamento. Il tutto dopo un pranzo a Montecarlo di Toti e consorte con Aldo Spinelli (avvenuto il 23 marzo di quest’anno e confermato sia da Spinelli sia da Toti.

Ebbene parlando con la segretaria Toti ”evidentemente sulla base di preventivi accordi sempre con lo Spinelli – scrive la giudice – faceva riferimento ad una somma che avrebbe ricevuto da Spinelli, ulteriore rispetto a quella “ufficiale” della partecipazione alla cena elettorale: “Spinelli mi ha detto che fa 10 posti. Poi il resto… ci aggiustiamo“, utilizzando un’espressione (“il resto”) di frequente usata sia da Toti che da Spinelli per fare riferimento, in modo allusivo, alle utilità oggetto degli accordi corruttivi” anche in diverse altre occasioni citate nell’ordinanza di custodia cautelare: “il resto dopo” viene detto in alcune intercettazioni inserite nelle carte.

Adesso gli avvocati di Spinelli (con Sandro Vaccaro a difendere l’imprenditore c’è Andrea Vernazza) faranno appello – come hanno già fatto Signorini e Toti – al tribunale del Riesame. L’udienza dovrebbe essere fissata entro metà luglio.