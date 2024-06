Corruzione, sentita in Procura la sovrintendente alle Belle Arti Bartolini sul via libera al tombamento di Calata Concenter

Genova. E’ stata sentita per circa un’ora e mezza dal sostituto procuratore Luca Monteverde e dai finanzieri coordinati dal generale Andrea Fiducia la sovrintendente alle Belle Arti Cristina Bartolini. Oggetto dell’audizione come persona informata sui fatti è il tombamento di Calata Concenter, uno dei ‘favori’ secondo l’accusa fatti dall’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini all’imprenditore Aldo Spinelli.

Nelle carte dell’inchiesta gli inquirenti citano un’intervista dell’8 settembre 2022 all’edizione genovese di Repubblica in cui Bartolini “affermava che la Soprintendenza non aveva ricevuto comunicazioni o richieste da parte dell’Autorità portuale sulla volontà di procedere con il tombamento e che pertanto permaneva ancora la vincolante prescrizione del Ministero di “evitare l’interramento per consentire un collegamento della Lanterna col mare”.

In un’intercettazione Spinelli e Signorini commentavano l’articolo con l’imprenditore che chiedeva: “…ma non dipende da Roma quel permesso li?». E Signorini replicava «no…ma tu pensa questa qua (Bartolini, ndr) che non è che dice sediamoci ad un tavolo per cercare di fare bene le cose, no! …E’ contenta di dire andate tutti a fanculo”.

Tuttavia il vincolo venne rimosso qualche mese dopo dopo che Signorini si era attivato. E il 12 marzo 2023 parlando con Alfonso Lavarello confermava che il problema era stato risolto. La Sovrintendenza aveva ”in sostanza, con prescrizioni, dà l’okay su Calata Concenter”). Alla sovrintendente i pm hanno chiesto grazie a chi e in base a quali rassicurazioni fu rimosso il vincolo. L’interrogatorio tuttavia è stato secretato e Bartolini, uscendo da palazzo di Giustizia si è limitata a ribadire di non poter dire nulla.

Tra domani e giovedì saranno sentite Annamaria Bonomo, ex Avvocato dello Stato a Genova e consulente della Struttura Commissariale per la ricostruzione post Morandi guidata dal sindaco Marco Bucci e Lucia Cristina Tringali dirigente e responsabile dell’anticorruzione interna di Autorità Portuale. Entrambe avevano espresso tra la primavera e l’estate 2022 forti dubbi di legittimità sull’operazione.