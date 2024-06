Corruzione: sentita dagli investigatori la manager Ivana Semeraro, che disse no a Spinelli sui fondi al comitato Toti

Genova. E’ stata sentita dagli investigatori nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione Ivana Semeraro, la manager del fondo inglese Icon Infrastructures, proprietario attraverso la Lighthouse Italy del 45% delle quote della Spinelli srl, a sua volta socio di maggioranza del terminal Rinfuse.

La manager era stata contattata da Aldo Spinelli (attraverso il figlio Roberto) per una “donazione” al comitato di Toti nel settembre 2021. Pochi giorni prima Toti aveva chiamato Spinelli per ricordargli il suo interessamento sulla pratica del Terminal Rinfuse (“il 29 va la tua roba, ricordati che io sto aspettando anche una mano eh…?“. Al che Spinelli risponde: “si, si ma te li ho mandati, li ho mandati….”)

Roberto Spinelli, su mandato del padre (come ha raccontato lui stesso nell’interrogatorio), aveva contattato Semeraro il 17 settembre dicendo che dovevano fare “quella donazione al comitato Giovanni Toti, ma lei aveva manifestato difficoltà ad effettuare l’ erogazione: “Sai che non è facile” gli aveva detto al telefono. Roberto Spinelli, che sembrava concordare con Semeraro, le aveva però chiesto di studiare però lo stesso la questione.

Qualche giorno dopo però Semeraro aveva chiamato direttamente Aldo Spinelli ribadendo il suo no. “Ciao Aldo – dice la manager in un’intercettazione del 20 settembre 2021 – Abbiamo un po’ di problemi ad approvare quel pagamento di… la donazione, alla… al comitato di Toti..”. Spinelli è sorpreso: “Perché?”. “Perché è un problema di reputazione – risponde l’altra – perché comunque nelle regole della nostra policy non possiamo fare donazioni a partiti politici, perché può essere vista come…”. “Ma noi l’abbiamo fatto sempre tutti gli anni” insiste l’imprenditore. E Semeraro: “Prima di noi. Ma non da quando siamo arrivati noi, Aldo. Perché i partiti politici ovviamente fanno parte delle varie istituzioni e quindi questi pagamenti possono essere sempre un po’… visti come corruzione”. Spinelli allora dice: “Lo so, ma gioia, sai cosa…”. Semeraro dice ancora: “Lo so, io capisco che per te è importante supportare a livello locale…”.

La donazione nei confronti del comitato Toti verrà poi fatta a dicembre, subito dopo l’approvazione della proroga trentennale del terminal Rinfuse: 40mila euro di versamenti in totale suddivisi tra quattro società del gruppo (che hanno versato 10mila euro ciascuna). Tra questa c’è la Terminal Rinfuse, indirettamente partecipata dal fondo Icon, che di fatto viene però scavalcato. Secondo quanto appreso la manager nell’interrogatorio in cui è stata sentita come persona informata sui fatti, ha confermato quando emerso dalle carte chiarendo che la policy aziendale vietava i finanziamenti a comitati e fondazioni che fossero espressione di partiti politici.

Il figlio di Spinelli, Roberto, nell’interrogatorio aveva detto di essere stato sollevato dal no di Semeraro: “Quando Semeraro mi ha detto che non poteva autorizzare il pagamento io ero l’uomo più felice del mondo. Mio padre poi ci dribblava, dava l’ordine diretto. Io ho fatto legge e ho anche studiato negli Stati Uniti, non posso chiedere a un fondo di schermarmi. Sarei come mio padre, sarei uno scemo totale. Io ho chiesto all’Ivana di autorizzarmi, sperando che non mi autorizzasse”.