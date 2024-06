Rixi prima dell’incontro con Toti: “Ci dirà cosa intende fare, sulle dimissioni ha diritto di decidere”

Genova. “Oggi pomeriggio incontreremo Toti. Ci dirà quello che intende fare, anche perché lui in questo momento essendo indagato ha diritto anche di decidere eventualmente di dimettersi”. Così Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti e segretario ligure della Lega, a margine di un evento di Confindustria Nautica a Firenze poche ore prima del vertice del centrodestra ad Ameglia al quale parteciperanno anche Matteo Rosso (Fratelli d’Italia) e Carlo Bagnasco (Forza Italia).

“Noi siamo garantisti e crediamo che, finché non ci sono condanne in via definitiva, ci sia il principio dell’innocenza, uno dei cardini del diritto occidentale – ribadisce Rixi -. È evidente che su questo noi non ci esprimiamo. Quello che possiamo fare è portare avanti i processi amministrativi in atto, quindi che non si fermi il Paese, sia che Giovanni Toti decida di non dimettersi sia che decida di dimettersi. Comunque andiamo avanti con un piano politico di rilancio del territorio ligure. È da otto anni che l’immagine della Liguria in Italia e nel mondo è cambiata, non intendiamo tornare indietro di vent’anni, non possiamo più permettercelo”.

L’incontro di oggi nella villetta della famiglia Toti in località Cafaggio, sulle sponde del Magra, sarà soprattutto di ascolto. Anche perché la propria linea Toti l’ha già concordata di fatto col presidente ad interim Piana e i suoi fedelissimi in giunta: tenere duro in attesa della revoca degli arresti domiciliari, poi avanti sino alla fine del mandato. A decidere sulla decadenza della misura cautelare sarà prima il Riesame a inizio luglio e poi, se l’esito fosse ancora negativo, la Cassazione dopo l’estate.

Toti presente all’inaugurazione del prossimo Salone Nautico? “Lo spero – risponde Rixi -. Mi auguro che tutti possano partecipare al Salone Nautico e che si risolvano nel migliore dei modi tutte le situazioni. Poi nelle dinamiche processuali non entro, io stesso ho avuto un processo per nove anni finito in un nulla di fatto già in secondo grado. Dico solo che non è un processo che può bloccare né il Salone Nautico né la diga di Genova né le opere“.

Dopo l’incontro, in programma nel tardo pomeriggio, i tre leader regionali non rilasceranno dichiarazioni. Probabilmente sarà un comunicato unitario a rendere noto l’esito del vertice. Ma nel frattempo è chiaro che il centrodestra si sta già preparando alle prossime elezioni regionali, che siano in anticipo o regolari rispetto al calendario naturale. Con due temi fondamentali: la scelta del candidato – probabilmente un civico, ma comunque vicino a quel mondo politico – e il ruolo della “gamba civica” che con Toti era diventata preminente a danno proprio dei partiti.