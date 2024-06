Corruzione, i legali di Spinelli ci riprovano e chiedono di nuovo la revoca dei domiciliari

Genova. Gli avvocati di Aldo Spinelli, Alessandro Vaccaro e Andrea Vernazza ci riprovano e presentano una nuova istanza alla giudice Paola Faggioni, per chiedere la revoca degli arresti domiciliari per l’84enne imprenditore, chiuso in casa sua a villa Carrara a Quarto dal 7 maggio, giorno del suo arresto nell’ambito della maxi inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari anche il governatore Giovanni Toti.

L’istanza è stata depositata giovedì 20 giugno. La giudice, sentito il parere della Procura, dovrà decidere entro 5 giorni. Considerati i giorni festivi (domenica e a Genova anche lunedì 24 giugno per la festa del patrono San Giovanni Battista), la decisione potrebbe arrivare martedì o mercoledì.

La gip che aveva firmato l’ordinanza aveva già respinto la richiesta di revoca degli arresti meno di un mese fa. Ma gli avvocati insistono: “Rispetto al precedente rigetto – scrivono nell’istanza – tutti i co-indagati sono stati interrogati”. Non solo “come si apprende dai mezzi di informazione “sono state escusse tutte le persone informate sui fatti relativi alle ipotesi corruttive su cui si fonda la misura cautelare”.

Per i legali quindi, è ormai sufficiente l’attenuazione della misura sostituendo i domiciliari con la “misura interdittiva” dalla guida dell’azienda.

Quando la giudice aveva respinto l’istanza il 25 maggio, aveva sottolineato che Spinelli, “a discapito dell’età” ha mostrato infatti “una particolare capacità e intraprendenza elusiva”, insistendo quindi sul rischio di inquinamento probatorio. La giudice aveva ricordato in particolare quella dimostrata in corso di indagini “per occultare la provenienza della somma di denaro (pari a 15.000 euro in contanti) che era in procinto di consegnare a Signorini, per il pagamento delle spese di catering relative al matrimonio della figlia” di quest’ultimo. Ma aveva anche sottolineato che le indagini erano ancora in corso con “l’audizione di persone – anche legate al gruppo imprenditoriale dell’indagato – che hanno curato le pratiche o che si sono occupati delle stesse o di cui sono informati, persone che ben potrebbero subire condizionamenti o pressioni”. Elemento che secondo i difensori ora sarebbe caduto.

La gip aveva però rilevato anche il rischio di reiterazione del reato, visto che i fatti sono “tutt’altro che risalenti” nel tempo e le condotte giudicate criminose “sono proseguite fino all’agosto 2023”. E il fatto che Aldo Spinelli non non rivesta più – come ha provato a sostenere la difesa – cariche o uffici direttivi all’interno delle società del gruppo, non offre idonea garanzia che il predetto si astenga dalla commissione di analoghi reati” visto che potrebbe assumere nuovi incarichi in società e del gruppo o in nuove società. Sul punto tuttavia per i difensori l’interdittiva sarebbe una garanzia sufficiente.

Se dovesse arrivare un nuovo diniego all’attenuazione della misura, i legali potranno far appello al tribunale del Riesame, strada che stanno percorrendo i principali co-indagati Paolo Emilio Signorini e il governatore Giovanni Toti. Per Signorini l’udienza è fissata il 28 giugno, per Toti dovrebbe essere fissata tra il 9 e il 10 luglio.