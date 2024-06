Corruzione, Matteo Catani (Gnv) sentito in Procura sulla concessione delle aree a Spinelli

Genova. E’ arrivato in Procura a Genova poco prima delle 16 e ne è uscito due ore dopo Matteo Catani, amministratore delegato e Ceo di Grandi Navi Veloci per essere sentito nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione finalizzata secondo l’accusa in buona parte a favorire le concessioni portuali all’imprenditore Aldo Spinelli.

Spinelli, lo ricordiamo si trova tutt’ora agli arresti domiciliari così come il governatore Giovanni Toti e il suo ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, mentre l’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini si trova tutt’ora in carcere dopo l’arresto del 7 maggio

Catani in particolare è stato ascoltato come persona informata sui fatti circa lo scontro avvenuto tra gli imprenditori del porto per la concessione delle aree ex Carbonile ad Aldo Spinelli. L’area infatti era di interesse anche di altri imprenditori tra cui Gnv e Msc (che fra l’altro detiene il pacchetto di maggioranza della prima). Dopo mesi di liti, telefonate infuocate e minacce più o meno velate , tra cui quella dello stesso Aponte, di andare in tribunale, alla fine l’area era stata effettivamente assegnata a Spinelli dopo l’accordo orchestrato da Alfonso Lavarello tra Gianluigi Aponte e lo stesso imprenditore genovese.

Gianluigi Aponte è stato sentito la scorsa settimana mentre domani pomeriggio sarà Alfonso Lavarello, che è anche presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo, a presentarsi dai magistrati genovesi come persona informata sui fatti. Gli interrogatori – secondo quanto si apprende – andranno avanti ancora per qualche settimana.