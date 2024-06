Corruzione, Signorini davanti al Riesame chiede i domiciliari. No dei pm, il tribunale si riserva

Genova. È durata circa un’ora l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Paolo Emilio Signorini, l’ex presidente dell’Autorità Portuale arrestato il 7 maggio scorso nell’ambito della maxi inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria.

Signorini, che ha chiesto e ottenuto di essere presente in aula, è tornato a chiedere la scarcerazione e la custodia agli arresti domiciliari, in un’abitazione di Genova: è detenuto a Marassi dal giorno dell’arresto, unico degli indagati per cui è stata disposta questa misura cautelare. I pm ne hanno ribadito la necessità, e il tribunale si è riservato. La decisione arriverà con tutta probabilità tra lunedì e martedì.

“Il tribunale si è preso qualche giorno – spiegano gli avvocati Enrico e Mario Scopesi, che hanno chiesto per l’ex presidente dell’Authority l’attenuazione della misura cautelare con i domiciliari – L’udienza era limitata a valutare l’idoneità dei domiciliari, e su questo siamo fiduciosi”.

Diversa, come detto, la posizione dell’accusa. I sostituti procuratori Luca Monteverde e Federico Manotti hanno ribadito che il carcere è l’unica misura cautelare idonea: “I pm si sono spinti anche un po’ nel merito dei capi di imputazione – ha detto ancora Scopesi – ma a mio avviso non era questa la sede”. Signorini ha presenziato all’udienza ma non ha rilasciato dichiarazioni, poi è stato riaccompagnato nel carcere di Marassi dalla polizia penitenziaria: “Non ha un atteggiamento vittimista. Chiaramente patisce la situazione afflittiva perché le condizioni delle carcere le conosciamo tutti, ma regge”.

Secondo la Procura Signorini deve restare in carcere perché “inaffidabile” avrebbero detto i pm ai giudici Massimo Cusatti, Luisa Avanzino e Marina Orsini visto che il suo comportamento, come emerge “dalle condotte” emerse in corso di indagini portate avanti con “particolare sfrontatezza e spregiudicatezza”. I pm hanno fatto riferimento in particolare alle manovre che secondo l’accusa Signorini ha portato avanti per nascondere il fatto che i 15mila euro per pagare il catering del matrimonio della figlia gli erano stati dati in contanti da Aldo Spinelli. Anche l’atteggiamento tenuto da Signorini nell’interrogatorio davanti ai pm è stato a loro avviso indicativo visto che non ha fatto alcuna ammissione ma si è limitato a definire alcuni dei suoi comportamenti forse inopportuni. Per la Procura quindi Signorini potrebbe non rispettare le regole imposte dai domiciliari (come quella di comunicare con l’esterno) e potrebbe influenzare testimoni o co-indagati a fornire versioni di comodo.

Signorini nei giorni scorsi è stato licenziato dal board di Iren, di cui da un anno circa era amministratore delegato. Per gli avvocati proprio questa circostanza sarebbe propedeutica all’attenuazione della misura, visto che l’ex presidente del porto non ha più alcun ruolo pubblico e non rischia dunque di reiterare il reato né di inquinare le prove.

Come detto è l’unico in carcere, mentre per gli altri principali indagati nella maxi inchiesta (30 i totali nel filone genovese) sono stati disposti gli arresti domiciliari: il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ex capo di Gabinetto regionale Matteo Cozzani. Per il figlio di Aldo, Roberto Spinelli, e per Francesco Moncada, ex manager di Esselunga, sono invece scattate misure interdittive.