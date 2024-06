Genova. A casa di Giovanni Toti ad Ameglia le auto con gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola e con il presidente ad interim Alessandro Piana sono arrivate alle 11, precedute dai mezzi della guardia di finanza. E’ iniziato il primo degli incontri politici concessi dalla gip Paola Faggione al governatore (sospeso) della Liguria arrestato e ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione.

La riunione si svolge sotto lo sguardo delle fiamme gialle nella villa di Toti ad Ameglia, in via Pisanello, frazione Cafaggio. Si tratta di un quartiere residenziale non lontano dal fiume Magra. La villa è al riparo da sguardi indiscreti, nascosta da una folta vegetazione e raggiungibile solo oltrepassando una cancellata. Davanti al cancello e alla strada privata che porta all’abitazione numerosi giornalisti. L’assessore Giampedrone abita poco distante, nella stessa via.

Bilancio regionale, sanità, rigassificatore, autonomia differenziata, tenuta della coalizione: alcuni dei dossier sui quali probabilmente si confronterà il governatore sospeso con i suoi “fedelissimi”.

Una situazione, quella di oggi, che rappresenta un unicum a livello politico e giuridico: il quadro è quello straordinario di un presidente di Regione arrestato, ai domiciliari e a cui viene concesso di dialogare su temi politici con esponenti della giunta e dei partiti della sua coalizione.

L’ok agli incontri è arrivato venerdì dal tribunale di Genova, dopo il nulla osta sostanziale della procura, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Stefano Savi.

Il secondo incontro – la cui data non è ancora nota ma si va nella seconda parte della settimana in corso – avverrà con Edoardo Rixi, viceministro della Lega, Matteo Rosso, segretario regionale di Fratelli d’Italia e Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.

Nel prossimo weekend sarà poi il turno dei politici nazionali: il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi e il deputato Pino Bicchielli. L’unica persona che Toti ha chiesto di vedere ma non potrà farlo è quella che era la sua portavoce, Jessica Nicolini.

L’appuntamento di questa mattina, come gli altri due, potrà durare al massimo tre ore. Al termine dell’incontro di oggi Piana, Scajola e Giampedrone terranno una conferenza stampa nell’estremo levante ligure.

Attraverso il suo avvocato, Toti ha fatto sapere che le dimissioni non sono un argomento sul tavolo, così almeno risulta in via ufficiale. D’altronde il presidente sospeso ha presentato ricorso al tribunale del Riesame, che potrebbe esprimersi per la metà di luglio, e tornare quindi al suo posto a piazza De Ferrari. A quanto è dato sapere, anche in caso di risposta negativa, si passerà al ricorso in Cassazione con i tempi che quindi sono destinati ad allungarsi.

D’altronde il centrodestra ha tutto l’interesse, da un punto di vista strategico, a spostare in avanti il momento del ritorno alle urne al 2025, sia per organizzarsi sia per evitare di andare al voto con la notizia dello scandalo giudiziario troppo fresca.