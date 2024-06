Corruzione: le indagini andranno avanti per altri tre mesi. Entro venerdì la decisione sulla revoca dei domiciliari a Toti

Genova. Le indagini della procura di Genova sulla presunta corruzione che il 7 maggio hanno portato all’arresto del governatore Giovanni Toti (che si trova ancora ai domiciliari), dell’ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, di Aldo Spinelli e di Matteo Cozzani si chiuderanno dopo l’estate. E’ quanto trapela dalla Procura di Genova che domani, mercoledì 12 giugno, riprenderà gli interrogatori dopo che ieri sono stati sentiti come persone informate sui fatti l’ex procuratore Francesco Cozzi (per la consulenza verbale da 15mila euro ad Aldo Spinelli) e l’ad di Autostrade Roberto Tomasi (per il tombamento di calata Concenter).

Nelle prossime ore dovrebbe essere sentito l’armatore e fondatore di Msc Gianluigi Aponte che prima minacciò Spinelli di denunciarlo e poi, stando all’ipotesi degli inquirenti, si mise d’accordo con il ‘rivale’ sulle spartizioni delle banchine portuali.

Proprio l’esigenza di sentire ancora diversi testimoni (tra cui il sindaco di Genova Marco Bucci) insieme alla laboriosa analisi sui dispositivi (pc e telefoni) sequestrati agli indagati non consente ai pm di chiudere le indagini prima della fine dell’estate.

E proprio il fatto che l’attività investigativa sia in pieno svolgimento è una delle ragioni che probabilmente potrebbe spingere i pm (come riportato dall’agenzia Ansa) a dare parere negativo all’istanza presentata dall’avvocato Stefano Savi di revoca dei domiciliari per il governatore Toti.

Ieri il legale in un comunicato stampa aveva spiegato che “la celebrazione della tornata elettorale supera una delle motivazioni addotte per la misura cautelare”. Le prossime consultazioni elettorali, poi, in Liguria si terranno tra circa un anno e mezzo e riguarderanno il rinnovo del consiglio regionale ma, “ove si prendesse a riferimento tale futuro impegno politico – specifica Savi -, appare evidente che la sospensione dalla funzione di governatore legata alla misura cautelare andrebbe a connotarsi come una vera e propria decadenza, non prevista dalla legge”. Ma per i pm oltre al rischio di reiterazione del reato potrebbe sussistere per ora anche quello di inquinamento probatorio, finché tutta la fase istruttoria non sarà terminata. Ufficialmente però la Procura non ha fatto sapere quale parere è stato inviato alla gip che ha tempo fino a venerdì 14 per decidere se accogliere o rigettare la richiesta.

Intanto il tribunale del Riesame ha fissato per il 28 giugno l’appello chiesto dall’avvocato di Signorini Enrico Scopesi che aveva chiesto alla giudice l’attenuazione della misura cautelare. Signorini – lo ricordiamo – è l’unico tra gli indagati ad essere finito in carcere e si trova tutt’ora recluso nella casa circordariale di Marassi.