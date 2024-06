Corruzione, gli incontri di Toti per “assumere determinazioni politiche” al vaglio dei pm: la gip potrebbe decidere già domani

Genova. Giovanni Toti chiede di “incontrare i seguenti soggetti espressione della politica […] al fine di maturare valutazioni volte ad assumere determinazioni politiche”. Recita così l’istanza depositata ieri dall’avvocato Stefano Savi alla giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni per consentire al presidente della Regione Liguria (sospeso dall’incarico dal 7 maggio in quanto si trova tutt’ora agli arresti domiciliari) di confrontarsi con la sua maggioranza, con i suoi assessori e con il suo partito a livello nazionale.

L’istanza è ora nelle mani della Procura di Genova a cui la gip l’ha inviata la affinché formuli il proprio parere. Sarà il pm Luca Monteverde a scriverlo dopo il confronto che si è tenuto questo pomeriggio con l’aggiunto Ranieri Miniati e il procuratore Nicola Piacente.

La Procura ovviamente non anticipa il parere ma la genericità dell’istanza e il lungo elenco di nomi potrebbe sollevare qualche dubbio tra i pm che potrebbero anche autorizzare solo alcuni degli incontri richiesti. Ieri l’avvocato Savi aveva escluso che sul tavolo degli incontri ci fosse il tema delle dimissioni ma a leggere il testo dell’istanza (“valutazioni volte ad assumere determinazioni politiche”) il tema sembra invece che sarà presente.

Per quanto riguarda i nomi, il governatore vorrebbe incontrare (de visu o in video collegamento) in prima battuta tre rappresentanti della sua giunta: il presidente ad Interim Alessandro Piana, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone (l’unico che è stato nelle scorse settimane già autorizzato a incontrare il governatore prima della mozione di sfiducia presentata dalla minoranza in regione e poi respinta) e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola.

In seconda battuta è stato chiesto il confronto con i vertici regionali dei partiti di maggioranza alleati con il governatore: Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Edoardo Rixi (Lega) e Carlo Bagnasco (Forza Italia). Infine Toti ha chiesto di potersi confrontare con il numero uno di Noi Moderati a Roma, Maurizio Lupi e con il deputato Pino Bicchielli.

Il parere sarà probabilmente inviato alla gip domani mattina, poi sarà lei a decidere se e quanti incontri autorizzare.