Corruzione, l’ex amministratore delegato di Iren Paolo Signorini licenziato per “giusta causa”

Genova. Paolo Signorini, ex ad di Iren arrestato il 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta della procura di Genova che ha coinvolto anche il governatore Giovanni Toti, è stato licenziato dalla società “per giusta causa oggettiva”. Lo ha deliberato oggi il consiglio di amministrazione di Iren, “tenuto conto dell’istruttoria condotta sia dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine sia dal Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità”.

“Le misure di custodia cautelare intraprese nei confronti del dott. Signorini il 7 maggio 2024, connesse alle indagini in corso della Procura della Repubblica di Genova e confermate anche dopo le istanze avanzate dalla sua difesa, – si legge in una nota diffusa da Iren – causano un’impossibilità, ormai irreversibile e non più soltanto temporanea, di esercizio delle sue funzioni di Dirigente Apicale“. Per quanto concerne gli elementi economici, “non è prevista l’erogazione di somme di denaro in relazione allo scioglimento del rapporto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza del termine”.

Il cda di Iren ha confermato la configurazione organizzativa approvata nella riunione straordinaria del 7 maggio: il gruppo è diretto e coordinato dal presidente esecutivo e dal vice presidente esecutivo, ai quali sono state attribuite le deleghe e i poteri prima assegnati all’ex amministratore delegato.

Signorini è l’unico degli indagati ad essere finito in carcere e si trova tutt’ora recluso nella casa circondariale di Marassi.

Il suo avvocato Enrico Scopesi ha fatto appello al Riesame dopo essersi visto rigettato dalla giudice la richiesta di attenuazione della misura, vale a dire a degli arresti domiciliari. L’udienza si terrà il 28 giugno e la decisione dovrebbe arrivare i primi di luglio.

Nell’ordinanza di rigetto la gip Faggioni aveva sottolineato come Signorini nell’interrogatorio davanti ai pm non abbia “mostrato consapevolezza circa il disvalore delle sue condotte” e come l’ex presidente del porto “conoscendo molte persone nell’ambiente anche se oggi non ha più un ruolo formale” potrebbe condizionare eventuali scelte e anche diversi testimoni che ancora in questa fase istruttoria saranno chiamati a deporre davanti ai pm genovesi.

Ma – in sostanza dicono gli avvocati – anche con i domiciliari questi rischi non ci sarebbero, se verranno posti come per gli altri arrestati i divieti di comunicazione con l’eccezione dei famigliari.