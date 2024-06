Corruzione, dalla Procura via libera con garanzie agli incontri chiesti da Toti: ora deciderà la gip

Genova. La Procura di Genova avrebbe dato parere favorevole agli incontri chiesti dal governatore Giovanni Toti con esponenti della giunta, della maggioranza in Regione e anche del suo partito a Roma.

La notizia, seppur non confermata ufficialmente, trapela dal nono piano di palazzo di Giustizia dove il parere è stato inviato nel pomeriggio di oggi. Il via libera dei pm tuttavia prevederebbe alcune “garanzie”, circa i partecipanti agli incontri, ma sulle modalità di queste garanzie si dovrà esprimere la giudice Paola Faggioni.

Come noto Toti – ai domiciliari dal 7 maggio – attraverso l’avvocato Stefano Savi aveva chiesto di di “incontrare i seguenti soggetti espressione della politica […] al fine di maturare valutazioni volte ad assumere determinazioni politiche”.

Il governatore ha chiesto in dettaglio di incontrare in prima battuta tre rappresentanti della sua giunta: il presidente ad Interim Alessandro Piana, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone (l’unico che è stato nelle scorse settimane già autorizzato a incontrare il governatore prima della mozione di sfiducia presentata dalla minoranza in regione e poi respinta) e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola. In seconda battuta è stato chiesto il confronto con i vertici regionali dei partiti di maggioranza alleati con il governatore: Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Edoardo Rixi (Lega) e Carlo Bagnasco (Forza Italia). Infine Toti ha chiesto di potersi confrontare con il numero uno di Noi Moderati a Roma, Maurizio Lupi e con il deputato Pino Bicchielli.

Da un lato la Procura con questa decisione sembra voler garantire al presidente della Regione i confronti di cui necessita per poter restare aggiornato in primis rispetto alle posizioni degli esponenti dei partiti che lo sostengono sul tema della continuità di governo e delle decisioni che verranno intraprese, dall’altro la scelta all’apparenza potrebbe apparire in contrasto con la misura cautelare in atto, visto che Toti è ai domiciliari da un mese e mezzo proprio perché secondo pm e giudice avrebbe “rivendicato” le sue scelte e anche ammesso i finanziamenti ottenuti da Aldo Spinelli pur non configurando i suoi comportamenti come corruzione perché a suo avviso le scelte sono state sempre compiuto nell’interesse pubblico.

Il parere dei pm – va detto – non esclude che la giudice Faggioni – possa arrivare a una decisione diversa anche se fino ad oggi in quest’inchiesta la gip ha orientato le sue decisioni in buona parte basandosi proprio sul parere della Procura. Occorre infine sottolineare come -a memoria di chi scrive ma soprattutto di tanti operatori che frequentano da decenni palazzo di Giustizia – un’istanza finalizzata “colloqui politici” da parte di un arrestato non era mai stata presentata.