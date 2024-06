Corruzione, anche Matteo Cozzani ci prova e chiede la revoca dei domiciliari. L’avvocato: “Si è dimesso e non può inquinare le prove”

Genova. Rimasto in silenzio finora davanti ai magistrati, visto che non ha risposto a suo tempo alle domande della gip e non ha mai chiesto di essere interrogato dai pm, Matteo Cozzani adesso ci prova e chiede, tramite il suo avvocato, Massimo Ceresa Gastaldo, alla gip Paola Faggioni la revoca della misura cautelare dei domiciliari. L’ex capo di Gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani, finito ai domiciliari il 7 maggio insieme a Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Signorini (quest’ultimo si trova invece tuttora in carcere).

Cozzani si è dimesso dall’incarico lo scorso 29 maggio con una Pec fatta arrivare tramite il suo legale agli uffici della Regione. Per il suo difensore Cozzani, non essendo più un funzionario pubblico non può più commettere il reato di corruzione. Inoltre, secondo il legale, il clamore mediatico dell’inchiesta impedirebbe a Cozzani di inquinare le prove inducendo testimoni o co-indagati a fornire versioni di comodo.

Non solo secondo il legale, nel caso di Cozzani, le indagini in corso sono ormai “fuori termini” che sono scaduti nel settembre del 2022 e non sono utilizzabili in questa fase. La Procura formulerà entro oggi il parere e la giudice dovrà decidere entro i primi giorni della prossima settimana.

Nell’inchiesta genovese (ricordiamo che è indagato anche dalla Procura della Spezia per corruzione e turbata libertà degli incanti) Cozzani è accusato di corruzione elettorale con l’aggravante di aver agevolato la criminalità organizzata per il presunto voto di scambio con i ‘riesini dove avrebbe promesso posti di lavoro in cambio di voti ad alcuni candidati della lista Toti e di corruzione semplice per la vicenda legata ad Esselunga dove in cambio di una velocizzazione delle pratiche relativa all’apertura di due supermercati avrebbe ottenuto un finanziamento pubblcitario occulto alla lista Liguria al Centro – Toti per Bucci“, in campo per le elezioni comunali del 2022, attraverso il maxi-schermo dell’emittente tv Primocanale.