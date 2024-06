Cornigliano, rissa finisce a coltellate prima di Italia Albania: tre feriti e un arresto

Genova. Tre feriti e un arresto. Questo è il bilancio della rissa scoppiata ieri sera davanti a bar di Cornigliano poco prima della partita di calcio tra Italia e Albania e che ha visto coinvolte almeno cinque persone.

Secondo quanto riferito dalla polizia, le cui volanti sono giunte sul posto pochi minuti dopo, il tutto sarebbe iniziato dopo che due uomini, di cittadinanza spagnola, si sono avvicinati al bar gremito insultando pesantemente gli italiani presenti.

Chiaramente non è tardata la reazione da parte dei presenti che hanno fatto partire la rissa. Durante la scazzotta, però, è spuntato fuori un coltello nella mani dei provocatori spagnoli, che hanno ferito tre uomini, compreso il titolare del locale. Per fortuna nessuno dei feriti, poi trasportati al pronto soccorso del galliera, sarebbe in pericolo di vita.

Dopo il fatto, i due cittadini spagnoli, si sono allontanati per essere poi individuati poco dopo dalle volanti della polizia e fermati. Uno di loro è stato poi arrestato.