Coppia di gatti aggredisce cane e padrona in un campeggio: coniugi a processo per lesioni

Genova. Una coppia di coniugi genovesi, irreprensibili oltreché incensurati, è stata rinviata a giudizio per lesioni colpose nei confronti di una donna (e del suo cane). L’aggressione non è tuttavia opera della coppia (marito e moglie sono difesi dall’avvocato Emanuele Lamberti), bensì di due gatti che non sono nemmeno di loro proprietà ma che i due abitualmente accudiscono quando sono in vacanza in un campeggio a Deiva Marina.

I fatti risalgono all’agosto dell’anno scorso. Secondo quanto ricostruito la vittima dell’aggressione stava passeggiando per il campeggio tra i bungalow con il suo cane. L’animale percependo la presenza dei gatti si era tuffato in un cespuglio alla ricerca delle prede.

I due felini a quel punto hanno ordito un repentino quanto ben organizzato piano di attacco (o di difesa, a seconda delle versioni): un di loro si è lanciato per graffiare il cane, l’altro invece ha attaccato la padrona, graffiandole una gamba e procurandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Il processo sarà celebrato in autunno davanti al giudice di pace della Spezia, competente per territorio.