Migliorano i coniugi di San Colombano Certenoli aggrediti dall’ex fidanzato della figlia

Genova. Migliorano le condizioni di salute della coppia di coniugi aggrediti il 9 giugno scorso a San Colombano Certenoli, nell’entroterra di Genova, da Andrea Bandini, ex fidanzato della figlia della coppia, ora arrestato e in carcere.

Il padre della ragazza, Angelo Imporzani, 62 anni, è stato trasferito presso il reparto di Neurochirurgia, diretto dal professor Gianluigi Zona, in discrete condizioni.

Per la moglie Karin Dupres, di 65 anni, rimasta anch’essa vittima della stessa aggressione, sarà valutata nella giornata odierna possibile dimissione dalla Terapia Intensiva in altro reparto di degenza dopo consulenza maxillo-facciale. Stabile, è sveglia e cosciente.

Intanto venerdì scorso il pubblico ministero Federica Paiola ha interrogato nel carcere di Marassi a Genova il 25enne. Il ragazzo era già stato in cura da uno psichiatra e ora il giudice va verso la richiesta di una perizia psichiatrica.

Il giovane, di origini russe e adottato da una famiglia del genovesato, resterà in carcere per i gravi reati che gli hanno valso l’accusa di duplice tentato omicidio con l’aggravante dei futili motivi quindi l’uccisione del cane della coppia e da ultimo anche lo stalking che Bandini avrebbe rivolto contro l’ex fidanzata minacciandola per avere interrotto la loro relazione durata cinque anni.