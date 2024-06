Genova. “Attenzione alle truffe sui cambi di contratto luce e gas”.

A lanciare l’allarme è Federconsumatori Genova, che nei giorni scorsi ha ricevuto segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’associazione, hanno appunto proposto a persone cambi di contratto luce e gas e di tariffe in materia di forniture.

“Si tratta di comunicazioni truffa per le quali Federconsumatori ha provveduto a sporgere denuncia presso la questura di Genova affinché le autorità possano svolgere le indagini necessarie – fa sapere Bruno Manganaro, presidente Federconsumatori Genova – Federconsumatori agisce esclusivamente presso le proprie sedi a tutela del consumatore utente dove vengono espletate le pratiche, previo appuntamento e con documentazione alla mano. Il fenomeno truffaldino agisce nell’ambito della liberalizzazione del mercato del gas (da gennaio) e di quello elettrico (da luglio) all’interno del quale i cittadini sono letteralmente invasi da telefonate che propongono cambi di contratto ‘eccezionali’, salvo poi scoprire in molti casi che non è così”.

“I governi hanno aperto le porte a un meccanismo delle bollette dell’energia ‘balordo’ creando danni enormi alle famiglie che vedono lievitare enormemente i costi delle tariffe – prosegue Manganaro – Aumenti giustificati solo da speculazione sui prezzi su quali Governo e Parlamento non dicono niente. Nessuno controlla come sia possibile che chi arriva a fine contratto energia sia subito contattato telefonicamente dai personaggi più disparati? Chi distribuisce i numeri telefonici? La legge sulla privacy non vale per tutti?”.

Federconsumatori invita quindi i cittadini a diffidare delle offerte telefoniche, le proposte contrattuali devono essere fatte per iscritto per permettere una corretta valutazione dell’offerta.