Genova. “L’ultima seduta del consiglio comunale di Genova ha rappresentato, se mai ce ne fosse stato bisogno, un’ulteriore conferma di una gestione del presidente del consiglio comunale totalmente discrezionale e parziale”.

Così i gruppi consiliari di opposizione a Tursi in una nota con cui spiega perché, come già la scorsa settimana, ha deciso di non partecipare alla conferenza dei capigruppo, la riunione che precede la seduta del consiglio comunale e durante la quale, tra le altre cose, si concordano gli ordini del giorno e le modalità di svolgimento della seduta stessa.

“Il confermarsi di atteggiamenti lesivi del lavoro delle consigliere e dei consiglieri comunali di minoranza da parte del presidente del consiglio comunale, conferma quanto l’attuale conduzione sia priva della sensibilità istituzionale necessaria – si legge nella nota di Pd, M5s, rossoverdi e misto-Azione, con il vicepresidente del consiglio Alberto Pandolfo – per questo motivo, ritenendo lesivo della minoranza l’atteggiamento dentro e fuori dall’aula, da parte del sindaco nonché del presidente del consiglio comunale dimostrando di non essere garante del rispetto di tutte le consigliere e di tutti i consiglieri e continuando ad auspicarne la presa d’atto che porti a un conseguente passo indietro del presidente Cassibba, si è confermata la scelta di non partecipare ai lavori della conferenza capigruppo di questa mattina”.

“Ci saremmo aspettati un gesto che tendesse la mano all’opposizione per riuscire a portare alcuni risultati concreti alla città, a partire dall’applicazione delle proposte avanzate e approvate durante la sessione di bilancio di oramai sei mesi addietro”, conclude la nota.

“Si è riconfermato invece un atteggiamento del tutto inadeguato nel merito e nel metodo”, ribadiscono i capigruppo di minoranza, Simone D’Angelo (PD), Filippo Bruzzone (LRV), Fabio Ceraudo (M5S) e Cristina Lodi (GM-AZ) e il vicepresidente del consiglio comunale, Alberto Pandolfo.