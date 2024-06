Condannata azienda di vigilanza privata per condotta antisindacale

Genova. Lo scorso 4 giugno il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso della Filcams Cgil contro una azienda che opera nel mondo della sicurezza e vigilanza privata di Genova per condotta antisindacale. La società aveva deciso unilateralmente l’applicazione ai propri dipendenti del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro Ugl Agenzia di Sicurezza Sussidiaria, peggiorativo rispetto a quello siglato dalle organizzazioni sindacali confederali, senza alcuna consultazione né informazioni con i sindacati maggiormente rappresentativi del settore.

La Filcams Cgil di Genova, supportata dalla Filcams Nazionale, è ricorsa al Giudice del Lavoro per far valere i diritti dei lavoratori e la dignità della rappresentanza sindacale. Il Giudice con sentenza 2813/2024 ha riconosciuto le ragioni della Filcams di Genova e ha decretato l’illegittima applicazione del CCNL UGL per gli iscritti alla Cgil.

“I diritti non sono una merce e la sentenza che riguarda questa azienda ha ripristinato per i lavoratori nostri iscritti migliori condizioni economiche e normative – ha commentato Nicola Poli Segretario Generale Filcams Cgil Genova – se, come chiede da tempo la Cgil, ci fosse una legge sulla rappresentanza, casi come questo non si sarebbero potuti verificare e non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere ad un giudice per far applicare un diritto”.