Concorsi pilotati a Giurisprudenza tramite bandi ‘su misura’: la Procura chiede il processo per 12 imputati

Genova. Il sostituto procuratore Francesco Cardona Albini ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 imputati nell’inchiesta sui presunti concorsi pilotati alla facoltà di Giurisprudenza. L’inchiesta, nella primavera di due anni fa, aveva portato agli arresti domiciliari due nomi di spicco della facoltà, vale a dire Lara Trucco, ex prorettrice agli Affari generali e legali e professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e Pasquale Costanzo, docente emerito di Diritto costituzionale (in pensione).

A processo secondo il pm devono andare fra gli altri anche Vincenzo Sciarabba, professore associato di Diritto costituzionale e Remo Dominici, ricercatore e docente di Diritto tributario. I reati ipotizzati sono a vario titolo falso commesso da pubblico ufficiale, abuso d’ufficio, turbativa d’asta, accesso abusivo a sistema informatico, soppressione e distruzione di atti veri, traffico di influenze illecite. Gli imputati sono difesi fra gli altri dagli avvocati Nicola Scodnik, Maurizio Mascia, Gennaro Velle e Massimo Ceresa Gastaldo.

Per 13 fra gli indagati nell’inchiesta un mese fa era stata invece chiesta l’archiviazione per effetto della legge Cartabia.

Secondo gli inquirenti (l’indagine era stata condotta dalla guardia di finanza su delega della Procura) gli imputati avrebbero tagliato su misura una serie di bandi, così da poterne in qualche modo pre-determinare i vincitori. L’indagine delle Fiamme gialle era partita dopo che il Tar, alla fine del 2020 aveva annullato, su ricorso di una candidata esclusa, un concorso da ricercatore in diritto tributario che era stato vinto dal figlio di Costanzo e aveva trasmesso come da prassi le carte alla Procura.

Secondo gli investigatori in alcuni dei concorsi contestati sono stati esclusi dall’ammissione ai colloqui candidati che pur ne avevano i requisiti. In qualche occasione gli indagati avrebbero violato regolamenti d’Ateneo e segreto d’ufficio per scoprire in anticipo i nomi e i cv dei partecipanti ai bandi prima della riunione della commissione e addirittura simulato, con un accesso abusivo al sistema informatico dell’Università, i criteri di attribuzione dei punteggi modificando i punteggi per i titoli preferenziali in modo che il candidato prescelto per forza ottenesse quello più alto. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 20 novembre.