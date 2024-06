Claudio Muzio (FI): “Sulla vicenda Toti opposizione bocciata”

Liguria. “Visto che siamo in periodo di pagelle, mi sono chiesto che cosa scriverei su quella dell’opposizione in merito all’atteggiamento tenuto sulla vicenda che ha coinvolto il Presidente Toti. La risposta è: politicamente bocciati, anzi stra-bocciati”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Ovviamente – prosegue Muzio – io non sono un professore di politica e si tratta quindi di un giudizio personale che vale quel che vale, ma da 50 giorni l’opposizione non ha ottenuto altro, in Consiglio, che fare buchi nell’acqua e compattare ancora di più la nostra maggioranza”.

“Capisco che l’opposizione – sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia – abbia mal digerito l’incontro tra il Presidente Toti e il Presidente ad interim Piana e gli assessori Giampedrone e Scajola, ma voglio ricordare che tale momento di confronto è stato autorizzato dalla Gip”.

“Immagino che tanto nervosismo da parte della minoranza, documentato anche da alcuni toni e parole inaccettabili ascoltate in Consiglio, sia dovuto al fatto che l’incontro di Ameglia ha in sostanza riaffermato l’agibilità politica del Presidente Toti, che se da un punto di vista amministrativo è temporaneamente impedito a causa della misura cautelare cui è sottoposto, dal punto di vista politico può invece esercitare i suoi diritti, sia votando, come è accaduto in occasione delle elezioni europee, sia confrontandosi con i membri della Giunta e dei partiti di maggioranza”, ha concluso Muzio.