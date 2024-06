Il Tar accoglie il ricorso del Rifugio Miletta: sospeso l’abbattimento dei cinghiali Naso e Rosino

Bargagli. Arriva un primo passo avanti nella lotta per salvare le vite di Naso e Rosino, i due cinghiali salvati da Giordana, residente a Bargagli, per cui la Asl 3 ha disposto l’abbattimento.

Contro il provvedimento è stato presentato un ricorso dal Rifugio Miletta, struttura del Novarese, assistito dall’avvocata Angelita Caruocciolo. E il Tar della Liguria lo ha accolto, sospendendolo con un decreto monocratico urgente. La salvezza per i due cinghiali, salvati da Giordana dopo essere stati feriti in una braccata e accolti nel suo terreno recintato, non è comunque garantita.

“Il Tar della Liguria ha condiviso la nostra impostazione del ricorso e ha accolto venerdì 7 giugno, in tarda mattinata, la richiesta di misura cautelare urgente, quindi basata su estrema urgenza e chiaramente sulla condizione di improcrastinabilità dell’intervento giudiziale, visto il danno grave e irreparabile, cioè la vita dei due cinghiali – spiega l’avvocata Caracciolo – che sarebbe stata messa in pericolo. Il provvedimento dell’amministrazione, per quanto impugnabile nei termini dei 60 giorni, concedeva solo 15 giorni per l’esecuzione della sanzione capitale”.

Quello che Rifugio Miletta ha ottenuto per ora è dunque un provvedimento monocratico d’urgenza, la cui funzione è quella di prevenire il formarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli ed irreversibili. In questo senso, come spiega ancora l’avvocata Caruocciolo, “il provvedimento tiene conto in particolare della buona salute dei cinghiali, condizione ignorata dalla Asl, ed ha ritenuto perciò assente il pericolo per la collettività a fronte della irreparabilità del danno per gli animali. Nella camera di consiglio, dunque, si discuterà, questa volta con la possibilità di un contraddittorio formato , anche apertamente dei profili di diritto contenuti nel ricorso”.

Si attenderà dunque il provvedimento di conferma del decreto in camera di consiglio da parte di un collegio di giudici riuniti, presumibilmente a fine giugno.

“Rifugio Miletta è da sempre impegnata affinché le istituzioni comprendano la necessità di gestire tutte le problematiche che riguardano gli animali, in particolare quelli selvatici, partendo dal presupposto che il diritto alla vita è inalienabile e che appartiene ad ogni essere senziente, oltre i confini della nostra specie – sottolinea Alessandra Motta, presidente di Rifugio Miletta – Ora attendiamo la discussione in camera di consiglio e poi proseguiremo con le successive azioni, in base a cosa accadrà. Di sicuro non lasceremo soli Naso, Rosino e la loro umana Giordana e combatteremo al loro fianco contro una decisione priva di giustizia, di senso e di empatia”.