Genova. Inizia a Genova “Fuori dal centro – Festival. Cinema, musica, incontri”, rassegna cinematografica che comprende tre arene estive all’aperto: “Montaldo” alla S.O.M.S. “La fratellanza” (via Isocorte, 13) a Pontedecimo, “Cinema in Villa” a Villa Giuseppina (via Bologna, 21, quartiere San Teodoro) e “Nervicinema” al Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5, Nervi).

Curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-S.A.S. Liguria con la collaborazione del Club Amici del Cinema, Nickelodeon, Cineclub Fritz Lang e del Cinema San Siro, la manifestazione propone 36 film spesso abbinati a incontri con autori e associazioni, presentazioni di libri ed esibizioni musicali.

La manifestazione aderisce a Cinema Revolution, iniziativa del Ministero della Cultura grazie alla quale l’ingresso per i film italiani ed europei costa solo 3,50 €.

«Riteniamo importante realizzare un programma composto da proiezioni, musica e incontri in tre quartieri fuori dal centro storico e nei quali questo tipo di offerta culturale è tendenzialmente carente, soprattutto nel periodo estivo» dichiara il direttore della manifestazione e presidente di ACEC-S.A.S. Liguria Giancarlo Giraud, il quale aggiunge che «va in tale direzione l’apertura dell’arena “Montaldo”, che fa ritornare a Pontedecimo il cinema in estate dopo quarant’anni di assenza».

L’arena “Montaldo” sarà aperta venerdì 5 luglio alle 21.15 con una serata in omaggio al regista genovese scomparso l’anno scorso Giuliano Montaldo con la proiezione di “Achtung! Banditi!” di Carlo Lizzani, preceduta dal cortometraggio “Achtung Location!” (sui luoghi in cui è stato girato il film) di Francesco De Sanctis e Mariangela Trucco e dall’inaugurazione di “Giuliano Montaldo. Partigiano del cinema”, esposizione di foto, locandine e manifesti a cura di Lino Zanellato. ACEC-S.A.S. ha deciso d’intitolare l’arena a Montaldo e di aprirla con un suo ricordo perché il regista era particolarmente affezionato a Pontedecimo, in quanto cominciò proprio qui la sua carriera cinematografica, quando nel 1951 Carlo Lizzani lo chiamò come attore per “Achtung! Banditi!”, girato in buona parte in questa zona.

Guardano invece a oriente le aperture di “Cinema in Villa” e “Nervicinema”: la prima mercoledì 3 luglio alle 21.15 proporrà “Perfect Days”, il grande successo di Wim Wenders tutto ambientato a Tokyo, mentre la seconda venerdì 5 luglio alle 21.15 vedrà in programma “C’era una volta in Bhutan” di Pawo Choyning Dorji, film al tempo stesso leggero e profondo sulle prime elezioni democratiche svoltesi nel piccolo stato situato sui monti dell’Himalaya.

A Wim Wenders “Fuori dal centro” dedicherà un piccolo focus di quattro titoli proiettati tra “Cinema in Villa” e “Nervicinema”: oltre a “Perfect Days”, anche il cult restaurato “Il cielo sopra Berlino”, il documentario su Sebastião Salgado “Il sale della terra” e il musicale “Buena Vista Social Club”.

Il programma prevede inoltre due documentari in prima visione assoluta quali “Una vita all’assalto” di Paolo Fazzini e Francesco Principini (mercoledì 17 luglio a “Cinema in Villa”) e “Vista mare” di Julia Gutweniger e Florian Kloffer (giovedì 1 agosto a “Cinema in Villa”).

Tra i momenti extracinematografici, va citata la doppia presentazione del libro “Risacca. Le indagini del commissario Bertorello” (Golem Edizioni) di Greta Cencetti (martedì 9 luglio a “Villa Giuseppina”, venerdì 12 a “Montaldo”), oltre alle due esibizioni musicali di giovedì 11 luglio: a “Montaldo” Gli Scarioanti canteranno alcuni testi tra il fiabesco e il realismo di Italo Calvino in occasione della programmazione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, film dove sono presenti entrambi gli elementi, mentre a “Cinema in Villa” la SabroSon Orchestra omaggerà il progetto Buena Vista proponendo alcuni dei brani più celebri del gruppo che ha reso famosa la musica cubana nel mondo prima della proiezione di “Buena Vista Social Club”.

Molte serate di “Fuori dal Centro – Festival. Film, musica, incontri” sono organizzate in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio, come ARCI UCCA, Gruppo Scarponi, Rete Associazioni San Teodoro, Auser, I Cercamemoria di Sampierdarena, Cineversity, il Centro per la Famiglia – Centro Ovest, il CAI di Sampierdarena, la Nuova Cinematografica Gioiello, Improbabile festa e Il Cane.

Per maggiori informazioni: acec.liguria@gmail.com oppure chiamare il numero 3355865524