Ciclismo, il genovese Lorenzo Finn è il nuovo campione italiano Juniores a cronometro

Genova. Venti minuti e quattro secondi, a tanto ammonta il tempo impiegato da Lorenzo Finn a percorrere i 18,2 chilometri del percorso che a Grosseto ha assegnato la maglia tricolore contro il tempo per la categoria Juniores.

Il genovese, non ancora maggiorenne, che milita nella Team Grenke – Auto Eder, squadra juniores in orbita della Bora – Hansgrohe, ha impiegato 3 secondi in meno di Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese) e 6 secondi in meno rispetto a Enea Sambinello (Vangi Sama Ricambi Il Pirata).

Per il comitato Ligure Fci buone notizie anche da un altro genovese. Matteo Gabelloni, genovese dell’UC Casano, ha chiuso settimo impiegando 28 secondi in più del corregionale neo Campione Italiano.

Il neo campione italiano è alla sua prima vittoria individuale, ma ha già raccolto ben tre successi in cronosquadre in questo 2024. È inoltre reduce dal secondo posto ottenuto domenica nel Trofeo GD Dorigo MO Sogno Veneto MO Ettore e Cristiano Floriani MO Emilio Mazzero. Proprio in questa corsa i primi tre italiani in ordine d’arrivo sono gli stessi che sono saliti sul podio oggi: Finn secondo, Sambinello quinto e Donati sesto.