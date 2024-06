Chiusure e accorpamenti in Asl 4, la Fp Cgil: “Forte preoccupazione per i gravi disagi”

Genova. La Funzione Pubblica Cgil esprime “forte preoccupazione per i gravi disagi che ricadranno sul personale medico e del comparto con serie ripercussioni anche sull’utenza” dopo aver ricevuto dal direttore sanitario di Asl 4 “la comunicazione relativa a chiusure ed accorpamenti sul territorio del Tigullio”.

“La chiusura agostana del blocco operatorio di Rapallo, che peraltro va in chiara controtendenza con le recenti dichiarazioni del Governo su fantomatici investimenti legati al recupero dei tempi sulle liste d’attesa, si traduce in una evidente e manifesta incapacità nel definire piani assunzionali atti a garantire l’efficienza delle strutture e le ferie contrattuali al personale”, spiega il segretario ligure Luca Infantino.

“La comunicazione della Asl – prosegue – non tiene in considerazione nemmeno il grande flusso turistico che nei mesi estivi interessa in modo massiccio il territorio del Tigullio Golfo Paradiso, presenze che statisticamente vanno a implementare le richieste di cure sanitarie. Ormai praticamente tutte le figure professionali sono in carenza di personale, che raggiunge livelli drammatici in settori particolari come quello riabilitativo”.

A tutela di tutto il personale e per il mantenimento di un servizio adeguato, la Fp Cgil “invita pertanto la Asl 4 a rivedere in modo repentino le proprie decisioni”.